Kudelka afirmó que disfrutará el clásico

El entrenador de Newell’s, Frank Kudelka, dijo ayer que “no sé si el día de mañana tendré la oportunidad de dirigir otro clásico, entonces por qué voy a gastar energía en pensar cosas negativas o en las cosas malas que pueden pasar. Disfruto de dirigir uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino. ¿Cómo lo voy a padecer?”.

Kudelka, no confirmó el equipo que jugará el clásico con Central y no confirmó si Alexis Rodríguez o el atacante portugués Luis Leal estarán en el ataque.

“Al equipo no lo doy, no porque quiera esconderlo, sino porque falta una práctica y quiero que todos lleguen entrenándose con la posibilidad de jugar el domingo. Igual las variantes no son muchas”, subrayó.