San Lorenzo exhibe su liderazgo en Santa Fe

El puntero San Lorenzo afrontará hoy una dura empresa cuando visite a Colón de Santa Fe, que está en instancias definitorias en Copa Sudamericana y Copa Argentina, en un cotejo por la sexta fecha de la Superliga. El encuentro se jugará en el estadio Brigadier General Estanislao López, desde las 17.45, con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por TNT Sports.

San Lorenzo, con la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi, es uno de los principales animadores de la tercera edición de la Superliga, más allá de que el equipo recién va encontrado la impronta de su entrenador y que no halla regularidad en su rendimiento.

San Lorenzo cuenta con algunos puntos en su favor para ser candidato, como la presencia de los hermanos Angel y Oscar Romero, que aportan gol y talento, y que Boca y River están “distraídos” con la Copa Libertadores, Independiente gana poco y el actual campeón Racing tuvo un mal inicio.

En el “debe” del equipo de Boedo está la venta del zaguero Marcos Senesi, al Feyenoord holandés, perdiendo Pizzi a su mejor defensor.

Colón está obligado a ganar. El equipo santafesino tiene un famélico promedio y sólo supera a los tres que estarían hoy perdiendo la categoría: Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia.

No obstante, Colón vive un momento “copero”: jugará el jueves próximo la semifinal de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil y avanzó a cuartos de final en la Copa Argentina luego de vencer por penales a Atlético Tucumán el martes pasado.

Lavallén colocará a todos los titulares ya que los puntos son fundamentales para esquivar el descenso.

La duda del entrenador pasa por la presencia de mediocampista Fernando Zuqui, quien sufre problemas en el pie derecho, y en caso de no poder jugar su lugar sería ocupado por Santiago Pierotti.

En San Lorenzo habrá varios cambios en la defensa: el juvenil Guianluca Ferrari irá por Fabricio Coloccini (contracturado), Santiago Vergini, por el transferido Senesi, y Gino Peruzzi irá por Bruno Pittón (fractura de costilla).