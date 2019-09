México: hallaron 119 cuerpos en un pozo por la guerra contra el narcotráfico

Un pozo donde aparecieron 119 bolsas con restos humanos revela el horror de la guerra contra el narcotráfico en México.

La primera señal fue una multitud de moscas que provenían de un predio abandonado en las afueras del pueblo La Primavera en Zapopan, en Jalisco, occidente de México.

En el sitio hay un pozo de unos 20 metros de profundidad del que emanaba un profundo olor fétido. Los vecinos pensaron que una vaca se había caído.

Pero no era un animal, lo que había en el fondo del pozo eran restos humanos que durante varios meses fueron arrojados dentro de bolsas de basura.

Las autoridades recuperaron 119 bolsas. No se sabe la cantidad de personas a quienes pertenecen, ni tampoco se ha logrado identificar alguna.

El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, dice que los peritos “han armado nueve cuerpos completos y 16 incompletos”. Pero con el resto de las partes no se ha logrado definir a cuántas personas pertenecen.

“Hay cabezas, torsos, extremidades y demás”, comenta el funcionario.

Por el estado en que se encontraron los restos, la identificación de las víctimas deberá hacerse con pruebas de ADN, un proceso que puede tardar varios meses reconoce la Fiscalía General del Estado.