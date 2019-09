Sin Carlos Tevez, Boca recibe a Estudiantes en La Bombonera

Boca Juniors recibirá hoy a Estudiantes de La Plata por la sexta fecha de la Superliga, con la sorpresiva postergación de Carlos Tevez al banco de suplentes, tal como sucedió hace dos semanas cuando el DT Gustavo Alfaro lo marginó del Superclásico con River Plate en el Monumental.

Boca recibirá al Pincha este domingo desde las 20 en La Bombonera con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de la señal de cable TNT Sports.

El equipo Xeneize tiene 11 puntos y marcha expectante, con cinco goles a favor y ninguno en contra, ganó tres partidos e igualó dos, el último en Núñez ante River cero a cero y con Tevez jugando apenas un puñado de minutos.

Estudiantes, con seis puntos, no logra estabilizar su rendimiento y alterna alguna esporádica buena actuación con otras decepcionantes como las dos últimas en las que perdió ante Godoy Cruz (2-1) y Vélez (1-0).

El regreso de Tevez a la titularidad parecía número puesto el jueves cuando Alfaro lo incluyó en el táctico de un plantel que todavía no estaba completo por la convocatoria de jugadores a los seleccionados nacionales que disputaron la doble fecha Fifa.

Pero después de un viernes sin ensayar equipo, el entrenador de Boca sorprendió hoy en la última práctica al colocar a Alexis Mac Allister en la inédita posición de delantero, lo que dejó al “Apache” nuevamente afuera del once inicial.

Alfaro, disconforme con el actual nivel futbolístico de Tevez, utilizará todo su potencial, con las excepciones de los lesionados en plena recuperación Mauro Zárate, Eduardo “Toto” Salvio y Ramón “Wanchope” Abila.

El partido de hoy y también el sábado próximo ante San Lorenzo por la séptima fecha serán las dos pruebas que tendrá Boca de cara al primer superclásico ante River, el 1 de octubre en Núñez por las semifinales de la Copa Libertadores de América, el gran objetivo del año.

Estudiantes, que no gana en La Boca desde 2008, intentará vulnerar la sólida defensa xeneize con el prácticamente inexpugnable arquero Esteban Andrada, quien acumula 869 minutos invicto entre Superliga y Libertadores.

Boca apostará a un juego más fluido con la inclusión del cordobés Emanuel “Bebelo” Reynoso por el italiano Daniele De Rossi para asociarse con Alexis Mac Allister, el colombiano Sebastián Villa, que ingresará por el venezolano Jan Hurtado, y Franco Soldano, el autor del gol que permitió superar a Banfield por 1-0 hace dos fechas.

La ventaja en el historial es ampliamente favorable a Boca, con 111 triunfos sobre un total de 213 partidos, contra 50 de Estudiantes y 52 empates.