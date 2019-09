Santa Lucía: directora asociada se refirió al uso de la ambulancia

Luego de que un poblador de Santa Lucía hiciera público su malestar porque presuntamente no le autorizaron el uso de la ambulancia para el traslado de su hijo a la Capital correntina, el Ministerio de Salud Pública emitió ayer un comunicado de prensa.

En el citado escrito, la directora asociada del citado centro de salud, Romina Cabral, expresó que “el paciente se encontraba en una clínica privada de Goya, por lo que la solicitud de derivación debía ser considerada en tiempo y forma por dicha institución”. Tras lo cual precisó que “el miércoles a las 23.50 llama una persona y me dice que su hijo estaba internado en Goya en una clínica privada, que hacía una semana que no le daban un diagnóstico y quería que el hospital le dé la ambulancia para llevarlo a Corrientes. Entonces, le expliqué que las ambulancias de este hospital siguen su red de derivación al Hospital Zonal de Goya y que desde allí se coordina la derivación a los hospitales de Capital”. A esto añadió: “Le expliqué que en casos en los que la ambulancia de este hospital tuvo que viajar con algún paciente de urgencia a Corrientes se llamó al Ministerio, se obtuvo la autorización inmediata y llevamos al paciente acompañado como corresponde, en las condiciones que son requeridas de derivación” y “le ofrecí hacer el trámite a primera hora de la mañana”.