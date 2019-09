Boris Johnson promete liberarse de la UE como “el increíble Hulk”

En pleno enfrentamiento con el Parlamento por la falta de un acuerdo con la Unión Europea (UE) y en medio de las negociaciones con sus vecinos para conseguirlo, el primer ministro británico, Boris Johnson, prometió ayer que liberará al Reino Unido “de las esposas” del bloque regional como el superhéroe de historietas “el increíble Hulk”.

“Cuanto más se enfada, más fuerte se hace Hulk”, aseguró el líder conservador un día antes de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para tratar de destrabar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo antes del 31 de octubre, la fecha que Reino Unido se dio por ley para abandonar la UE.

Johnson comparó al país con el personaje de historietas Bruce Banner, un científico que cuando se enoja se convierte en un gigante verde con fuerza supernatural.

“Aunque Banner esté atado con esposas, cuando se le provoca explota. Hulk siempre se escapaba, no importa cuán fuertemente atado pareciera estar, y es lo mismo para este país. Saldremos el 31 de octubre”, aseguró.

Johnson tiene un mes para negociar un acuerdo con sus pares de la UE antes de la cumbre europea del 17 de octubre cuando todos deberían definir una posición antes de la fecha límite para el Brexit, apenas dos semanas después de esa cita.

Por ahora y como denuncia la oposición británica, el primer ministro no hizo público ningún boceto de propuesta para conocer qué está proponiendo a la UE y varios funcionarios europeos dejaron entrever en las últimas semanas que el gobierno de Johnson no ha presentado ningún plan concreto para alcanzar un acuerdo y garantizar una salida del bloque ordenada.