En Corrientes esperan a Cristina

Se confirmó que la agenda de Cristina Fernández de Kirchner continuará con visitas programadas semanalmente a las provincias con el horizonte puesto en las elecciones generales del 27 de octubre. En Corrientes se espera a la ex mandataria para las próximas semanas, ya ultiman detalles de la organización.

Salta, Corrientes, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro están en la bitácora de Cristina, quien en principio no volvería sobre las provincias que ya ha recorrido durante la campaña que culminó con la victoria por más de 16 puntos sobre el oficialismo nacional.

En Corrientes buscan un auditorio amplio, para la presentación del libro “Sinceramente” en que Cristina, partiendo de situaciones que relata en su libro, reflexiona sobre la realidad actual de Argentina y el escenario futuro.

En tanto, de acuerdo a las conversaciones realizadas a nivel nacional, el partido Parte, nave insignia local de Alberto Fernández, estaría en condiciones de realizar un encuentro nacional con todos los referentes a nivel país de este partido en la ciudad capital, en coincidencia con la visita del candidato del Frente de Todos, prevista para el 4 de octubre.

Según el referente correntino, Fernando Rodríguez, “esperan la llegada del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. La primera fecha tentativa sería el 4 de octubre, aún resta ultimar detalles”.

“Sabemos que el equipo técnico que acompaña al candidato estará el 4 de octubre en Resistencia y luego vendrán a reunirse con los dirigentes correntinos. No se descarta que ese día también Alberto venga a esta ciudad, pero aún no está confirmado”, aseguraron.