“Fue un partido chato, nada que ver al que jugamos contra For Ever”

“Fue un partido malo, chato, nada que ver al que jugamos contra For Ever en Chaco”, dejó en claro Martín Fabro al momento de charlar con la prensa luego del empate 0 a 0 de ayer como local frente a Crucero del Norte.

El mediocampista de Boca Unidos no ocultó su descontento por el desarrollo (y resultado) del partido válido por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Federal A. Aunque, vale mencionarlo, también ponderó el buen desempeño que protagonizaron en la semana en su cotejo debut contra Chaco For Ever.

“No tuvimos profundidad, no encontramos el momento. Ellos se metieron atrás y lo hicieron muy bien y nosotros no le encontramos nunca la vuelta al partido. A eso, sumado que estábamos imprecisos, entonces salió el partido que todos ustedes vieron”, expresó.

Fabro insistió en que “nos faltó profundidad, quizás teníamos la pelota, pero sin profundizar, sin lastimar”. El mediocampista resaltó que “la verdad es que no hicimos un buen partido y también hay que darle su mérito al rival”.

En cuanto al “parado” de Crucero del Norte, que terminó jugando con una pizarra 5-4-1, Fabro confesó que “nos costó entrarle, la verdad que no creíamos que iba a ser así, pero así fue y hay que mejorar para lo que viene porque esto recién arranca”.

Luego empezar en una posición de enlace, durante el segundo tiempo Fabro retrocedió unos metros y jugó como doble volante interior junto a Brian Lluy. Al respecto, destacó: “Daniel (Teglia) tomó la decisión de dejarnos a Brian y a mi de doble cinco, porque sabía que se iban a meter un poco más atrás. Pero, bueno, tuvimos la tenencia aunque no fuimos profundos, tuvimos dos o tres situaciones de gol nomás, y son pocas para lo que este equipo genera habitualmente”.

Luego agregó que “el primer tiempo la veía pasar por arriba a la pelota, quizás el otro día no me pasó. Pero son partidos: a veces podés salir jugando y a veces no. Por ahí cuando se te meten muy atrás yo me pego mucho al ‘Negro’ (Núñez) y quedo muy encerrado. Entonces, empecé a agarrar la pelota más de atrás, pero se hizo difícil estando tan atrás ellos”.

“Son partidos”, reflexionó en voz alta y alertó: “El otro día en For Ever ganamos muchas segundas jugadas y generamos situaciones desde ahí; y hoy se dio al revés, que perdimos mucho esas pelotas. Hay que seguir trabajando porque el torneo recién comienza”.

“Hoy no se hizo un buen partido, pero el otro día si se había hecho un buen partido y merecíamos ganar. Por eso hay que ajustar; va a depender de nosotros, pero creo que tenemos un buen equipo”, subrayó y luego se lamentó por la expulsión de Núñez: “Cristian es un jugador importante para nosotros, una pena, no sé que paso”.

Finalmente se refirió a las altas temperaturas de la jornada de ayer, dado que Boca Unidos jugó a las 16 con más de 30 grados en el ambiente. “El calor también complicó, nosotros tenemos gente grande, son cosas que no son excusas, pero vas a buscar el partido y en algún momento te empezás a cansar. Por ahí entramos en un embudo y no los pudimos lastimar”, concluyó.