El gobernador Gustavo Valdés se refirió a la problemática educativa, principalmente, a la deserción escolar. Señaló el embarazo adolescente y el trabajo infantil como algunas de las posibles causas.

“El principal problema de la educación es no tener a los chicos en el colegio. En la Argentina tenemos un 50 por ciento de estudiantes del nivel secundario que no finalizan. Quiere decir que el 50 por cierto de la inversión en educación es malograda. Es el problema central. Cuando el chico no va al colegio, la calidad educativa es nula”, expresó el mandatario en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, tras participar de un acto de entrega de dispositivos móviles para la toma de asistencia digital en las escuelas (ver página 7).

El titular del Ejecutivo manifestó que como Estado “somos los responsables para trabajar y atacar de lleno la problemática”, para lo cual consideró importante contar con “un diagnóstico para saber qué hacer y quiénes padecen el problema”. Entre ellos, mencionó el embarazo adolescente como una de las causas de deserción escolar y abogó por una educación sexual que llegue de manera eficiente e íntegra a los colegios, para que los jóvenes “puedan saber qué pasa con sus cuerpos y su sexualidad”.

“También de estos resultados surge la problemática del trabajo infantil, algo que debemos combatir”, dijo el mandatario y subrayó que todo adolescente tiene el “derecho estudiar, formarse y educarse”.