Teglia se mostró preocupado por la falta de ideas para llegar al gol

La presentación de Boca Unidos como local no fue la esperada. Después de la buena imagen que el equipo dejó el martes en Resistencia ante Chaco For Ever (2-2), las expectativas eran las mejores para el domingo, pero el planteo que propuso Crucero del Norte sembró muchas dudas en el conjunto correntino.

Luego del pálido empate sin goles, el técnico del equipo Aurirrojo, Daniel Teglia, señaló en rueda de prensa sentirse “preocupado porque dominando casi todo el partido no encontramos un camino claro al gol. Tenemos que resolver eso”.

“El equipo rival casi no cruzó mitad de cancha, y más allá de que tuvimos dos o tres situaciones, no supimos elaborar juego, y nos faltó un poco más de creatividad para encontrar llegadas y definir”, agregó, para fundamentar que “estos torneos son así (los rivales) no te regalan nada”.

Teglia indicó que “es muy difícil cuando el rival está muy metido atrás. Había siempre ocho o nueve jugadores en situación de área, entonces es complicado. Se podía abrir al partido quizás en la parte inicial, con dinámica. Un gol a estos partidos los cambia, más si se consigue temprano, porque obliga al rival a salir”.

El técnico defendió su estilo de juego. “La apuesta es jugar así, con muchos delanteros, con gente de buen pie”, para recalcar que “pero hoy (por el domingo) no tuvimos suficientes ideas”, aunque reconoció que “el esfuerzo que hizo el equipo fue muy grande”.

Pese a que el resultado no fue el esperado, Teglia prefirió ver el vaso medio lleno. “Son partidos de fútbol, a veces un error, pese a todo el dominio te cuesta el partido. Por eso rescato que sumamos y que hay muchas cosas por mejorar, pero otras que se hicieron bien”.

En cuanto a algunos errores puntuales que observó durante el desarrollo del juego, el técnico reconoció los pelotazos largos como signo de impaciencia.

“En algún momento del partido les dije a los jugadores que pensaran un poco más, porque lanzábamos demasiado rápido. Era un rival que estaba amontado atrás y no había sorpresas, no tenía sentido arriesgar pases de 60 metros cuando había compañeros libres a 15 o 20 metros. Eso es lo que en principio nos sacó del juego, porque creo que si manteníamos una rotación de pelota, en algún momento alguna posibilidad iba a surgir. No hubo, pero a veces fuimos demasiado impacientes y buscamos jugar largo cuando no era el camino”, consideró.

Apuesta que no resultó

En el inicio del segundo tiempo, ingresó en el equipo local un delantero (José Vizcarra) en lugar de un mediocampista de recuperación (Martín Ojeda), quien estaba amonestado y podía ser expulsado, ya que un par de veces el equipo quedó desbalanceado y el futbolista correntino se vio obligado a cortar los avances rivales con faltas tácticas.

“Eso lo hablamos (con Ojeda), que a veces le iba a tocar jugar de doble cinco o como único cinco, porque Lluy y Fabro jugaron de a ratos como enganche. En algunas jugadas se lo expuso, nosotros tuvimos algunas situaciones de riesgo, ya estaba amonestado, y como el rival no nos iba a inquietar, necesitábamos sacar la pelota más limpia de atrás, por eso el retraso de Fabro, para comenzar a generar fútbol ya desde nuestro campo”, explico Teglia.

Al mismo tiempo, el entrenador señaló que “busqué una compañía para el Negro (Cristian Núñez) porque estuvo muy solo en el primer tiempo, para que cada vez que se desborde o se llegue por afuera tengamos además de los delanteros que juegan como extremos, dos puntas más en el área, pero eso tampoco dio buenos resultados”, reconoció el técnico.

Finalmente, Teglia consideró que “hay que estar muy bien física y mentalmente, y aprovechar las ocasiones escasas que se presentan, porque no van a ser muchas. Sólo en partidos raros en este torneo se llegan a hacer tres o cuatro goles”.