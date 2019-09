El IPS ratificó que “no se transferirá a la Nación”

Continuando con el sistema de audiencias personalizadas que realiza al frente del IPS, la interventora Lorena Lazaroff aprovechó la oportunidad ayer para poner claridad a las manifestaciones de sectores de la oposición que plantearon una posible transferencia a la Nación.

“Están acostumbrados a realizar este tipo de campañas generando miedo en nuestros abuelos. El gobernador Gustavo Valdés ha ratificado que el IPS es de los correntinos y seguirá siendo de todos los correntinos”, señaló.

Remarcó que el proyecto legislativo en cuestión es una asistencia financiera de Anses a las cajas previsionales de las provincias.

“Ya estamos acostumbrados a este tipo de campañas sucias, solo resta decirle a la ciudadanía que el proyecto de ley que tiene media sanción en la Legislatura y busca convertirse en ley, versa sobre una asistencia financiera de la Administración Nacional de la Seguridad Social a las cajas previsionales provinciales”, sostuvo Lazaroff.

Y agregó: “Esta asistencia que debíamos recibir año a año conforme lo establece la ley 25.235, no lo hemos recibido durante el Gobierno nacional anterior, porque pertenecíamos a otro color político; es necesario que la gente sepa, esté informada que el IPS no recibía asistencia que por ley correspondía”.

En esa misma línea, subrayó: “Pero más aún duele cuando escucho que hay quienes dicen que (Alberto) Fernández habla de ayudar a los sectores más vulnerables y rápidamente me surge una interrogante, a qué se refiere la oposición cuando hablan del sector más vulnerable; si está claro que abandonaron a nuestros abuelos, adultos mayores y beneficiarios en el momento más importante de sus vidas y estamos hablando de 31 mil jubilados y pensionados que tiene Corrientes”.

“Debemos dejar en claro que quien solventó al IPS durante esos años fue el Gobierno provincial y con la llegada del presidente Macri, con una mirada federal e igualitaria, empezamos a recibir la asistencia que correspondía”, aseguró la funcionaria.