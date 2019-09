Mayer dijo que está nuevamente disponible para la Copa Davis

Leonado Mayer analizó su rendimiento deportivo en lo que va del año, y sus expectativas para lo que resta de 2019. Habló de su preparación de cara a su participación en el Challenger de Buenos Aires y expresó su deseo de jugar nuevamente en el equipo de Copa Davis argentino.

Luego de una actuación que fue de mayor a menor en lo que va de 2019, Mayer quiere mejorar su performance en la recta final del año. En una extensa entrevista en el programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), el “Yacaré” expresó su deseo de ser parte de la Copa Davis a jugarse en un par de meses en Madrid.

“Leo” confirmó que se encuentra “disponible” para disputar el torneo, a jugarse del 18 al 24 de noviembre, con un nuevo formato de competencia, y donde Argentina es cabeza de serie, integrando el grupo C junto a Alemania y Chile.

“En una charla muy corta con el capitán (Gastón Gaudio), le dije que estaba preparado para jugar”. Claro que Mayer es consciente de que no atraviesa su mejor momento y por eso indicó: “Lo veo difícil porque el resto de los chicos viene jugando bien, todo depende de su decisión y de lo bien que juegue en los próximos partidos”.

El “Yacaré” hizo también un repaso de la temporada. “Empecé muy bien el año, con unas ganas increíbles, y me acompañaron los resultados, aunque tuve un buen año en lo físico, después no se me dieron los partidos, no tuve continuidad, con torneos muy aislados”, analizó.

Al respecto, explicó que “en tenis es muy difícil igualar la performance de un año a otro, todos son muy variados, es un deporte donde uno juega bien un partido, pero hay que volver a hacerlo en el próximo”.

“Tengo una carrera buena, pero mi objetivo es tratar de mejorarla y mantenerme en el ranking, a pesar de la edad”, dijo Mayer, quien suma 400 semanas consecutivas en el top 100 del ranking (ocupa el puesto 99), siendo el quinto tenista argentino en permanecer por tanto tiempo dentro de esa franja privilegiada.

Para mantenerse, el correntino decidió estratégicamente participar en el último tramo del año de varios torneos por esta parte del mundo. “Voy a jugar el Challenger de Buenos Aires, antes de iniciar la gira por Sudamérica. Son torneos lindos y hay que tratar de jugar bien, porque hay muchos jugadores que me van a tratar de ganar, eso pone presión y ellos juegan poco más sueltos”, consideró Leo.

Mayer indicó que el objetivo fijado es “tratar de sumar un colchón de puntos para empezar el año (2020) jugando ATP”.

En tal sentido señaló que “la verdad es que no defiendo nada (de puntos), y en Europa las qualys no son fáciles, son muy duras, por eso la idea es tratar de sumar acá”, manifestó por último Mayer.