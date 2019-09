Trump dijo que hay muchas opciones para responder a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que hay muchas opciones antes de una guerra con Irán después de que Arabia Saudita mostró restos de drones y misiles que, dijo, fueron usados en un ataque a su instalación petrolera que fue “incuestionablemente patrocinado” por Teherán.

“Hay muchas opciones. Existe la última opción y hay opciones que son mucho menos que eso. Ya veremos”, dijo y remarcó: “Estoy diciendo que la última opción significa ir a la guerra”.

Trump, que más temprano había anunciado que ordenó un importante aumento de las sanciones contra Irán, dijo que las medidas serían dadas a conocer en las próximas 48 horas.

Trump no dio explicaciones en una breve publicación en Twitter en la que anunció la orden, pero la iniciativa sigue a reiteradas afirmaciones de Estados Unidos de que la república islámica estaba detrás del ataque del sábado contra Arabia Saudita, un estrecho aliado de Washington.

“¡Acabo de ordenar al secretario del Tesoro que aumente sustancialmente las sanciones contra Irán!”, dijo.

Teherán nuevamente negó haber participado en los ataques del 14 de septiembre, que afectaron a la mayor instalación de procesamiento de crudo del mundo e inicialmente detuvieron la mitad de la producción saudí.

“Quieren imponer la máxima presión sobre Irán mediante calumnias”, dijo el presidente iraní, Hassan Rouhani. “No queremos conflictos en la región ¿Quién empezó el conflicto?”, agregó, culpando a Washington y sus aliados en el golfo Pérsico de la guerra en Yemen.

El grupo yemení hutí, aliado de Irán que lleva más de cuatro años luchando contra una coalición encabezada por los saudíes, que cuenta con el respaldo de Occidente, reivindicó la responsabilidad del ataque y dijo que usaron drones para atacar las instalaciones de la petrolera estatal Aramco.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, sin embargo, anunció pruebas materiales y armas iraníes que, dijo, prueban la implicación de Irán en un atentado terrorista.

Un total de 25 drones y misiles fueron usados en los ataques respaldados por Irán y que no fueron lanzados desde Yemen, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, coronel Turki al-Malki. “El ataque fue lanzado desde el norte e indudablemente patrocinado por Irán”, señaló.

Sin importar si Irán o un grupo alineado con Teherán realizó el ataque del sábado, la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera de Arabia Saudita quedó expuesta y planteó un desafío para Estados Unidos, que busca frenar la influencia de Teherán en la región.

Las pruebas mencionadas por el ministro de Defensa podrían presionar a Riad y Washington para que respondan, aunque ambos países han hecho un llamamiento a la calma.

Trump dijo que no quiere una guerra y que se está coordinando con países europeos y del golfo Pérsico.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo ayer que el ataque era una “auténtica prueba de la voluntad global” de hacer frente a la subversión de la estabilidad internacional.

El príncipe Khalid bin Bander dijo que el ataque fue “casi con toda seguridad” respaldado por los iraníes, pero agregó, “estamos tratando de no reaccionar demasiado rápido porque lo último que necesitamos es más conflicto en la región”.