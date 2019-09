Seguirán controles sólo de Precios Esenciales

Debido a que aún no llega a la provincia el listado de Precios Cuidados, determinado con la última prórroga del programa a nivel nacional, en Corrientes aún no se puede controlar que los comercios adheridos respeten los nuevos valores. Desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, informaron a El Litoral que mañana habrá una reunión entre representantes de áreas similares en Córdoba, en la que plantearán esta situación ante las autoridades de Nación.

Mientras tanto, señalaron que no podrán relevar los importes de Precios Cuidados, por lo que se abocarán sólo al contralor de Precios Esenciales.