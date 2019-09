Confirman que Macri volverá a Corrientes en el marco de la campaña “Sí, se puede”

El secretario general del PRO, Francisco Quintana, visitó ayer Corrientes en el marco de la campaña que tiene como objetivo principal revertir los resultados de las Paso y lograr la reelección de Mauricio Macri.

En ese marco, el dirigente visitó al director propietario del Diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, para confirmar que el Presidente volverá a visitar la provincia antes de las elecciones.

Las consideraciones de Quintana se publicarán en la edición del domingo.

En tanto, el Gobierno alista un nuevo spot de campaña en el que ciudadanos saldrán a pedir el voto para la fórmula que integran el presidente Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Será difundido en las próximas horas en medios audiovisuales con la consigna “somos los optimistas, los que creemos en la honestidad, en la democracia y en el diálogo”.

Con imágenes de estudiantes, trabajadores, amas de casa y educadores desde la vía pública, plazas y obras, el anuncio exhibe leyendas de la gente común en las que se busca resaltar los valores “que no se negocian”, pero que también asumen “lo que falta por hacer”.

“Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo, en el respeto por el que piensa diferente”, es la primera leyenda que se observa en el nuevo spot con la imagen de jóvenes.

Con la leyenda “somos los que no transamos con el narcotráfico y los que queremos vivir en paz”, el anuncio, en el que esta vez no hablan los candidatos, muestra escenas de un operativo de agentes de seguridad, y plazas, aulas y obras con hombres y mujeres que ponderan la importancia de “la cultura del esfuerzo”.