Re -re: Pelozo apeló el fallo que anuló su candidatura como concejal de San Roque

En 19 municipios del interior, el 27 de octubre se renovarán integrantes en el Concejo. Los diferentes frentes que pretenden competir en las urnas presentaron sus listas con sus respectivos candidatos. La mayoría ya fueron oficializadas, pero hay varias objeciones: una referida a que con las actuales postulaciones, a partir del 10 de diciembre no habría mujeres en el recinto.

Y la otra es sobre la presunta imposibilidad de un ex intendente de San Roque para ser electo edil por tercera vez consecutiva.

Encuentro Liberal es uno de los partidos que se anotó para tratar de obtener una o más bancas de las cuatro que se elegirán en esta oportunidad. La propuesta electoral, tal como informó El Litoral, fue presentada con una grilla liderada por el ex Jefe comunal Raúl Pelozo y que en segundo término propone a Mariana Pasetto.

Sin embargo, la jueza Civil, Comercial y Electoral Nº 3 de Corrientes, María Eugenia Herrero, objetó la postulación de quien fue titular del Ejecutivo comunal.

Decisión que argumentó en que Pelozo no cumpliría con los requisitos fijados para ser candidato. En este punto precisó que eso responde a que estaría incumplimiento con el artículo 221 de la Constitución Provincial que establece que “los miembros del Concejo Deliberante se eligen por el sistema de representación proporcional, con participación de las minorías. Duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos, pueden ser reelegidos por un sólo período consecutivo”.

Y en este punto, la magistrada señala que Pelozo fue electo en dos oportunidades: 2013 -2017 y 2015 -2019. Por ello, ordenó el corrimiento de lista. Motivo por el cual, al menos por ahora, Pasetto lideraría la lista.

No obstante, desde el citado partido expresaron a El Litoral que se apeló el fallo de la magistrada.

“La primera vez él sólo ejerció dos años y luego renunció. Y en la segunda, asumió e inmediatamente renunció”, expresaron. Tras lo cual añadieron “pero además existen otros casos idénticos a los de Pelozo que sí pudieron competir en las urnas”.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos, indicaron que “habrá que esperar la resolución de la Justicia”.