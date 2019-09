Nueva fecha del Apertura

El Torneo Apertura de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes vivirá hoy una cargada agenda de partidos que se disputarán en dos escenarios.

En la oportunidad se desarrollará la décimo primera fecha en la división A y la décimo cuarta en el ascenso (Primera B y C).

La programación completa es la siguiente:

Cancha de Hércules: 8.45 (1º C) Centauro vs. El Decano, 10.00 (1º C) El Santo vs. Deportivo Armenia, 11.00 (1º C) Imperio FS vs. Milenium, 12.00 (1º C) Barrio San Martín vs. Acero Puro, 13.00 (1º B) Don Ocho vs. Aberturas, 14.00 (1º B) Santa Teresita vs. Boca Unidos, 15.00 (1º B) Jaguares vs. Gafa, 16.00 (1º B) San Benito vs. Libertad, 17.00 (1º A) Deportivo Fénix vs. Marmolería, 18.30 (1º A) Primos vs. Victoria, 20.00 (1º A) Olimpia vs. Pingüinos y 21.30 (1º A) Comunicaciones vs. El Cosmos.

Cancha 1536 Viviendas: 9.45 (1º C) Lunes Culturales vs. Juan de Vera, 11.00 (1º C) Hebraica Corrientes vs. Olimpo, 12.00 (1º C) Deportivo Sur vs. Aplanadora, 13.00 (1º B) San Jorge vs. 17 de Agosto, 14.00 (1º B) San Gerónimo vs. San Pantaleón, 15.00 (1º B) Islas Malvinas vs. Deportivo Dengue, 16.00 (1º B) Juniors vs. Sporting Cristal, 17.00 (1º A) Deportivo Cichero vs. Nacional, 18.30 (1º A) Panadería Romero vs. Complejo Oriana, 20.00 (1º A) Real Unión vs. Pinta Futsal y 21.30 (1º A) Bañado Norte vs. Cruz Diablo.