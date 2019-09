Añoranzas, asado y chamamé en el festejo por el centenario de la escuela rural Nº 583

La Escuela N° 583 del paraje Yaguarí cumplió 100 años. Para celebrar, realizaron un acto y un almuerzo comunitario en los que participaron ex docentes, alumnos y directivos. Luego, también, disfrutaron de una sobremesa amenizada con la actuación de grupos chamameceros.

En una jornada iluminada con un sol radiante se desarrollaron las actividades conmemorativas por el centenario del establecimiento educativo ubicado en el paraje distante a 110 kilómetros de Mercedes. Una institución a la cual asisten 18 alumnos que viven en la zona, quienes recorren hasta 10 kilómetros para asistir a clases. La enseñanza está a cargo de una docente que reviste carácter de personal único, siendo además directora, cargo que actualmente ocupa Karina Dandeu.

Precisamente para celebrar el servicio que hace 100 años se brinda en la Escuela Nº 583, ayer el acto central comenzó a las 10 con la presencia de aproximadamente unas 500 personas, entre actuales y ex integrantes de la comunidad escolar, padres, vecinos de la zona, el intendente de Mercedes, Diego Caram y varios funcionarios de su gabinete.

Tras el izamiento de la bandera y palabras alusivas, hubo una bendición de placas que se colocarán en la institución conmemorando la fecha. Uno de esos recordatorios fue donado por una ex alumna de 92 años, quien no pudo contener su emoción por estar junto con sus hijos y nietos en el lugar donde cursó sus primeros estudios.

En diálogo con El Litoral, Guillermo Piedrabuena, quien fue docente en la escuela desde el 2003 al 2006, relató que “pasamos una hermosa jornada cargada de añoranzas y emociones. El reencuentro con ex alumnos, padres y otros docentes que nos recuerdan con cariño demuestra que lo que sembramos hace tantos años dio sus frutos”.

Seguidamente, contó que durante el acto también se entregaron obsequios a los docentes que transitaron por las distintas etapas de la centenaria institución.

Luego de la ceremonia, sirvieron un asado con cuero para aproximadamente 500 personas que formaron parte de los festejos.

Las actividades continuaron hasta llegada la noche con música de chamameceros que viven en la zona y que también formaron parte de la historia de la Escuela 583.

Semanas atrás, también como parte de los festejos alumnos, padres y ex docentes participaron de la confección de murales en las paredes de la escuela. El motivo que eligieron fue aves en peligro de extinción ya que “son tan importantes para el ambiente y para nosotros que estamos en contacto permanente con él”, expresaron.