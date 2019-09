El pago a estatales comenzará mañana y anunciarán aumentos para octubre

El Gobierno provincial iniciará mañana el cronograma de pago de los salarios correspondientes a septiembre, que llegan con los incrementos estipulados, y realizará además los esperados anuncios de aumento que impactará en los haberes del mes que viene.

De acuerdo a lo anunciado por el mandatario provincial, a través de su cuenta de Twitter, este miércoles 25 de septiembre se abonará hasta $19.500 para activos y pasivos hasta $18.200. Continuará el jueves 26, día en que cobrará el sector activo hasta $31.000 y hasta $30.200 los pasivos; y finalizará el viernes 27.

Teniendo en cuenta la política salarial resuelta, con los haberes de este mes los docentes recibirán un aumento de $200 al básico y otros $200 al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterio Fonid. Los agentes del sector de Administración Central cobrarán con un incremento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías. Además $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.

Los trabajadores del sector de Vialidad Provincial percibirán un aumento del 5% el Valor Básico; y los del sector de Seguridad un incremento del 5% del Valor Punto, y 5% al mínimo garantizado.

También está previsto un aumento del 6% de las Guardias Médicas y Becas Residentes, para el sector Salud Pública.

Cabe recordar además que este mes el plus extraordinario de $1.300 pasó a $2.500, y el adicional remunerativo de $5.800 aumentó a $6.100; y además la Asignación por hijo pasó de $2.500 a $3.000; y la Asignación por Persona discapacitada, pasó de $4.500 a $5.000.

Anuncios

Está todo listo para que el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Riva Piasentini, brinde mañana los detalles de las medidas salariales resueltas para mantener el poder adquisitivo del sector público provincial.

De acuerdo a fuentes cercanas a Casa de Gobierno consultadas por El Litoral, en esta oportunidad las mejoras no irán a los adicionales ni tampoco tendrán que ver con adelantamiento de tramos, como ya pasó en los dos anuncios anteriores.

En esta oportunidad, se avanzará con un incremento al básico que se haría efectivo con los haberes de octubre. Aunque no trascendió el porcentaje, el mismo sería del 5 por ciento (en la mayoría de los casos, salvo casos específicos como los docentes) y se sumará a lo ya estipulado para el mes próximo.

Al respecto, vale recordar que para octubre ya están definidas alzas en ambos plus remunerativos: uno llegará a $2.900 y el otro a $6.500, y en las asignaciones familiares que subirán $500 en cada caso.

En lo que respecta al básico, fueron estipulados aumentos para cada sector, que en su mayoría representa un 5 por ciento. Justamente este porcentaje se duplicaría con los anuncios de mañana.