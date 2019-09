El PJ marcha a su interna normalizadora con "brazos abiertos"

Legalidad, legitimidad y urnas. Con esos tres ejes el delegado normalizador del Partido Justicialista en Corrientes, Julio Sotelo, se propone recuperar a la principal fuerza de la oposición en la provincia, con un proyecto que tiene en su camino el desafío electoral de octubre.

"Lili" Sotelo, parlamentario del Mercosur y dirigente de aquilatada trayectoria en el peronismo del Chaco, inició el 27 de agosto su trabajo al frente de todos los órganos de conducción del PJ correntino, que esa semana se quedó acéfalo por el vencimiento de los mandatos internos.

En una entrevista con El Litoral, anticipó que la normalización será "si o si" mediante las urnas y con participación amplia.

"Mi función es normalizar el Partido Justicialista, definir a través de elecciones internas todos los cargos partidarios y una vez que recupere su legalidad y su legitimidad, deberá ser el peronismo correntino el que se encargue de decidir su destino, no alguien que no es de la provincia", resumió Sotelo.

Dijo que "hay que reorganizarlo al PJ, no quiero caer en la tentación de meter la mano en la elección de candidatos sino que los correntinos sean artífices de su propio destino".

De ese modo, aclaró que no intervendrá en la búsqueda de candidatos a cargos electivos, en el tramo final hasta las elecciones gubernativas y legislativas provinciales de 2021.

El dirigente precisó que "en primer lugar quiero declarar una gran amnistía para que participen todos, porque no soy yo quien debe decir ´este si´ o ´este no´, sino las urnas."

"En los lugares donde no tuvimos internas tenemos problemas; la mejor manera de conseguir legalidad y legitimidad es a través de elecciones directas, para lo que tenemos que fijarnos un plazo, después del 27 de octubre y enancados en ese resultado electoral que yo creo que va a ser bueno, igual o hasta superior al de las Paso", expresó Sotelo.

Y añadió: "luego debemos emprender el camino de recuperar la conducción legal y legítima, lo que se concretará en el primer semestre del año que viene".

Con relación a la dirigencia local, abarcó a la totalidad de las líneas internas en el trabajo de la normalización, en lo que asoma como un bosquejo de la unidad partidaria, aunque también se refirió al último candidato a gobernador del PJ.

"Camau Espínola tuvo alguna foto que no fue buena, fue un desliz, ahora intenta reperfilarse según leí en algunas declaraciones suyas en los medios y me parece que nosotros si el día de mañana abrimos los brazos, el peronómetro lo tienen los afiliados", indicó Sotelo en referencia a la imagen del ex intendente con Ricardo Colombi, Miguel Pichetto, Rogelio Frigerio y Humberto Schiavoni.

Asimismo, ofreció un análisis sobre la política en la provincia y sostuvo que "si los correntinos asumen que deben tratar de ser parte de un proceso que empiece a sacarlos de los actuales índices, tienen que ser parte de un proyecto nacional y ayudarlo, y la mejor manera será tener un gobierno del mismo signo y no uno aislado".

"Así es que Corrientes no supo aprovechar los mejores momentos que tuvo la Argentina como sí aprovecharon otras provincias, especialmente las vecinas, que tuvieron mejoras; creo que hay que engancharla", dijo Sotelo y subrayó que "no va a alcanzar con ese mensaje, porque necesitamos no solamente tener bandera, sino quien lleve esa bandera, recuperar liderazgo".