Continúa el curso de Derechos Humanos en Mercedes

El curso "Derechos Humanos: desde la lucha por la liberación de los pueblos" dictado por el profesor Juan Lenscak de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad de Formosa, continuará este sábado en el Centro Cultural de la Estación de la localidad de Mercedes.

El curso es organizado por la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Mercedes y cuenta con el auspicio de la gestión municipal del intendente Diego Caram.

Han participado como docentes hasta el momento, el ex Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Andres Vassel, el ex combatiente de Malvinas Mario Volpe, el ex Director del Instituto Antártico Argentino Mariano Memolli, el ex Fiscal Federal General de Corrientes German Weins Pinto, ademas de Lenska.

Para el sábado se espera ademas de Vassel y Lenska la participación de Ana María Careaga de dilatada trayectoria académica y militante en el campo de los derechos humanos.