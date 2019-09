Supuesta mala praxis: piden que la mujer sea tratada en un centro de rehabilitación

La mujer que sufrió una parálisis desde el abdomen hasta los pies luego de una cesárea en una clínica de la capital correntina, sigue internada y ahora piden que la trasladen a un centro de rehabilitación.

En diálogo con El Litoral, la abogada de la familia, Carolina Gómez Curima, afirmó que la paciente sigue en el mismo estado desde el lunes 16, día de la cirugía, y que se encuentran negociando con el centro de salud la posibilidad de trasladarla esta semana. Evalúan si será en Corrientes o en Buenos Aires. “Ella no está bien, quiere estar con su familia disfrutando de su bebé pero sigue internada. Es una situación traumática”, dijo Gómez Curima.

Hasta el momento no se determinó cuáles fueron las causales del daño y se manejan varias hipótesis. Una de ellas fue manifestada por el esposo de la víctima, William Flores, en la denuncia, donde aseguró que el anestesista argumentó que la falla pudo haber sido provocada porque la anestesia “estuvo muchas horas en el sol en el camión que la trasladaba”.

Gómez Curima señaló que la Fiscalía N° 3 a cargo de Mónica Espíndola, sigue investigando para recolectar pruebas y evaluar qué sucedió. La paciente se realizó una resonancia y mañana tendrán los resultados para evaluar con un neurólogo particular.

Ahora buscan que la clínica se haga cargo y negocie con la obra social los gastos del tratamiento.