Re-re: la Cámara ratificó que Pelozo no podrá competir por una banca y la lista quedó liderada por una mujer

Encuentro Liberal es una de las listas que competirá en la elección municipal de San Roque, donde se renuevan cuatro bancas en el Concejo Deliberante. La grilla presentada inicialmente por el citado frente partidario estaba liderada por quien había sido intendente y concejal, Raúl Pelozo, mientras que en segundo término estaba Mariana Pasetto y los siguientes eran Walter Alegre y Denis Leguiza. Pero la jueza Civil, Comercial y Electoral Nº 3 de Corrientes, María Eugenia Herrero, objetó la postulación de Pelozo por considerar que infringía el artículo 221 de la Constitución Provincial que establece que los concejales “pueden ser reelegidos por un sólo período consecutivo”. Señalando en este punto que el ex jefe comunal fue electo como edil para los siguientes mandatos: 2013-2017 y 2015-2019.

Por ello, ordenó el corrimiento de oficio de los candidatos en la lista aunque con la opción de poder -en un plazo de 24 horas- designar un nuevo candidato. Este primer fallo fue apelado por Pelozo. Sin embargo, el último lunes, desde la lista de ELI manifestaron a El Litoral que ya quedaba firme el corrimiento de los candidatos porque el Superior Tribunal de Justicia había ratificado que el ex intendente no podría ir por una re-re. No obstante, desde el Poder Judicial aclararon ayer que fue la Cámara de Apelaciones la que dictaminó en el mismo sentido que Herrero.

“Es decir que aún tienen plazo hasta el viernes, a las 9, para apelar el fallo ante el STJ”, indicaron fuentes judiciales. No obstante, candidatos de ELI -e incluso el propio Pelozo en declaraciones radiales- aseveraron ayer que no acudirán a esa instancia superior. “Ya estamos trabajando con la lista que tras el corrimiento quedó integrada en el siguiente orden: Mariana Pasetto, Walter Alegre, Denis Leguiza y Cristian López. Y si bien Pelozo no va como candidato, él sigue participando de manera activa de la campaña”, concluyeron ante la consulta de El Litoral.