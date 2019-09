El cambio del arquero podría ser el único en Boca Unidos

Si bien todavía restan tres días de prácticas, todo parece indicar que el cambio del arquero podría ser el único que realice Boca Unidos para recibir el domingo a Sportivo Belgrano, de San Francisco, en partido correspondiente a la quinta fecha del torneo Federal A.

El titular de los tres palos del equipo “aurirrojo”, José Aquino, deberá guardar unos días más de reposo luego del traumatismo de cráneo con pérdida momentánea del conocimiento que sufrió el domingo último en la visita a Unión de Sunchales.

De esta manera, el que saltará el domingo a la cancha desde el primer minuto será Christian “Fideo” Martínez. El ex arquero de Cambá Cuá fue el reemplazo de Aquino en Sunchales, y lo volverá a ser ante el conjunto del interior cordobés.

Boca Unidos viene de conseguir el primer triunfo en el campeonato y todo parece indicar que el técnico, Daniel Teglia, podría repetir a los diez jugadores de campo que jugaron ante Unión.

En la víspera, el plantel del equipo correntino volvió a los entrenamientos, luego de disfrutar el martes de descanso, ya que entrenaron el lunes. La actividad de la víspera diagramada por el cuerpo técnico consistió en tareas en el gimnasio y fútbol informal entre todos.

En estos días, el técnico Daniel Teglia deberá aprovechar para trabajar variantes en ataque para buscar cómo hacer para entrarle a esquemas defensivos como los que presentó en el anterior juego de local Crucero del Norte.

No es casualidad que Boca Unidos haya jugado mejor como visitante ante For Ever y Unión, equipos que salieron a buscar también el partido, convirtiendo entre ambos los cuatro goles que tiene en el torneo. En cambio, ante el Colectivero no pasó de un amargo 0 a 0.

La práctica formal de fútbol donde quedará definido el equipo se daría mañana por la tarde en el campo de juego del estadio principal, recordando que el delantero Cristian Núñez deberá aún purgar dos fechas de suspensión a raíz de su expulsión ante Crucero del Norte. En cambio, el que ya recibió el alta es Matías Espíndola, quien se recuperó de un desgarro en el isquiotibial en el partido ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Programación

Domingo 29 (Zona A):

16.00: Def. de Pronunciamiento - Def. de Belgrano / Gastón Monson Brizuela.

16.00: Douglas Haig - Gimnasia / Luciano Julio.

16.30: Boca Unidos - Sp. Belgrano / Nelson Bejas.

17.00: For Ever - Unión / Federico Guaymas Tornero.

17.00: San Martín - Sarmiento / Francisco Acosta.

18.00: Güemes - Central Norte / César Ceballo.

18.30: Sportivo - Juventud Unida / Jonathan Correa.

Libre: Crucero del Norte.