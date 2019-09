Alberto recorrerá Chaco y Corrientes el mismo día

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará Chaco y Corrientes el 4 de octubre. Lo confirmó ayer el gobernador Domingo Peppo.

“Es muy posible que el 4 nos esté visitando (Alberto Fernández), con actividades en la provincia y en Corrientes”, señaló Peppo.

Los detalles de las actividades que Alberto Fernández encabezará en la Capital provincial, serán brindados en una conferencia de prensa que se realizará hoy a las 10,30 en la sede del Partido Justicialista (Salta 663) con la presencia del interventor del partido, representantes de las fuerzas que integran la alianza, candidatos y candidatas, intendentes, legisladores y demás autoridades.

La visita de Alberto Fernández a Corrientes venía siendo coordinada en reuniones con el equipo técnico.

Nueva capital

Alberto Fernández propuso descentralizar la administración pública nacional estableciendo distintas capitales alternas en las que se reuniría el presidente con su gabinete. En la provincia de Corrientes, Goya sería “capital alterna”, en caso de que él llegara al Gobierno nacional.

El candidato presidencial por el Frente de Todos propuso “crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina” para fortalecer los lazos entre el Gobierno nacional y cada uno de los distritos.

Resaltó que en sus años como jefe de Gabinete “aprendí que el país dice ser federal, pero no ejerce como tal” y, en ese sentido, advirtió: “Si no cambiamos la estructura de desarrollo, vamos a tener los mismos resultados”.

Añadió: “Quiero que en cada provincia haya una capital alterna y que una vez al mes el gobierno se instale allí”. En ese sentido, expresó que “gobernar con estadísticas desde Buenos Aires lleva a no mirar a la gente, sino a las estadísticas”.

Lo que se denomina gabinete nacional está integrado por seis regiones: NEA, Patagónica, Cuyo, Centro, NOA y Mesopotamia.

En la Mesopotamia, Oberá será la capital alterna de Misiones; Concordia de Entre Ríos y Goya de Corrientes.

La Región del NEA tendrá a Formosa de la provincia homónima, y Roque Sáenz Peña, de Chaco.

La Región Centro a Río Cuarto en Córdoba y Rosario en Santa Fe.

En tanto, la Región del NOA tendrá a San Pedro en Jujuy, Orán en Salta, Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, Monteros en Tucumán y Tinogasta en Catamarca.

Otras ciudades designadas son: por Mendoza: Guaymallén, San Luis: Capital y La Rioja: Chilecito.

Neuquén: Cutral Có, Río Negro: San Carlos de Bariloche, Chubut: Comodoro Rivadavia, Santa Cruz: Caleta Olivia, Río Gallegos e Islas Malvinas: Río Grande, mientras que completa la Región Patagónica General Pico, en La Pampa.

Buenos Aires tendrá a Mar del Plata y a La Matanza.