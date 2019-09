Comienza el juicio a uno de los dueños de los locales Megamundo $2

Comienza hoy en la ciudad de Resistencia el juicio contra Pablo Nelson Villalba, uno de los dueños de los locales Megamundo $2 acusado de “abuso sexual simple”. Fue el fiscal Lucio Otero quien realizó el requerimiento de elevación a juicio de la causa.

Fuentes judiciales informaron que la primera de las audiencias comenzará desde las 10, será en el Juzgado Correccional N° 2 ubicado en Córdoba 115 y estará a cargo de la jueza Natalia Fernández Floriani.

Cabe recordar que la causa contra Pablo Villalba inició luego de una denuncia en 2017 de una ex trabajadora (N.D.), quien habría prestado sus servicios a la familia durante 14 años y que ahora se encuentra como querellante en la causa.

También en la denuncia, según consta en el expediente, la mujer solicitó un pedido de perimetral tanto para el acusado como para su padre, Cristino Villalba, por “amenazas por parte del abogado” de la familia.

Además existe otra denuncia realizada por la ex trabajadora de Megamundo $2 contra Cristino Villalba por “daños morales” en el ambiente de trabajo, causa que se encuentra en etapa de investigación y de recolección de datos.