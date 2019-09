Garaví: Chukel pedirá una prórroga para cumplir con requerimientos de la Justicia

Después de permanecer más de siete meses separado de su cargo como consecuencia de un juicio político, el intendente de Garaví Erasmo Chukel volvió al Municipio. Esto se concretó tras un fallo que el Superior Tribunal de Justicia emitió el pasado 9 de agosto. Pero en ese dictamen también estableció que tanto el Ejecutivo como el Concejo, en un plazo de 30 días, debían cumplir con la Ley 6.042. El abogado del jefe comunal adelantó que la semana venidera pedirán una ampliación de ese período para poder presentar todo lo requerido por la Justicia.

“Estamos trabajando en todo lo que nos ordenaron desde el Superior, pero los tiempos no nos dieron para cumplir con lo establecido en los capítulos IV y V de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, aseveró el letrado a El Litoral. Al mismo tiempo recordó que “el primero de ellos se refiere específicamente a que el Concejo y el Ejecutivo deben garantizar el funcionamiento de los órganos de contralor de la administración municipal, es decir, designar un auditor externo. Y este profesional es quien debe analizar toda la documentación contable para cumplir con el segundo capítulo”.

En este contexto, insistió en que “el intendente está trabajando para cumplir con lo solicitado por la Justicia pero hubo varios contratiempos”. Con respecto a esto precisó que “primero no fue sencillo encontrar un profesional en la zona que quiera ejercer como auditor y cuando finalmente lo encontramos, Chukel envió una resolución a través de la cual lo propuso ante los ediles”.

Sin embargo, “desde el Concejo nos respondieron que no podían dar su aval porque aún no contaban con la renuncia del anterior”. Esto -comentó- “implicó una nueva demora porque no fue sencillo ubicar al ex auditor”.

Cuando lograron obtener que envíe su renuncia, “recién se trató y aceptó su dimisión en el Concejo”, acotó el asesor letrado de Chukel. A lo que añadió que “por eso, recién la semana pasada, el nuevo auditor obtuvo el aval del Concejo. Y si bien el Ejecutivo ya le aportó toda la documentación para que realice la auditoría, tenemos un inconveniente: la viceintendenta aún no le remite información que le fue solicitada del período en que estuvo a cargo del Ejecutivo”.

“Considerando esta situación, la semana que viene solicitaremos al STJ que nos prolongue el plazo estipulado para cumplir con los requerimientos fijados en el fallo”, adelantó el abogado del jefe comunal de Garaví.