Harán sumarios a quienes compran más de USD 10.000

El Banco Central está dispuesto a hacer cumplir las restricciones que impuso a la compra de dólares. La entidad monetaria que conduce Guido Sandleris comenzó a abrir los primeros sumarios a aquellas personas que hayan comprado más de USD 10.000, el límite establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 609/2019 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Macri cuando implantó la nuevas condiciones cambiarias.

Según explicaron desde el Bcra, en caso de que la persona hubiera superado ese límite en el mismo banco o entidad financiera (por ejemplo, casas de cambio), el sumario se abrirá para ambos. En cambio, si el monto se extralimitó, pero la compra se realizó en dos firmas distintas, la apertura del expediente será solo para la persona física.

Este último caso fue el más común, ya que una misma persona puede tener cuentas en distintos bancos y no se requería una autorización previa para realizar la operación.

También están siendo investigados quienes hayan superado la compra de USD 1000 en efectivo, tal como dispone la nueva reglamentación. Tanto entidades financieras como personas particulares están siendo notificadas entre ayer y hoy.

Respecto del marco legal, en todos estos casos, la norma que se está violando es la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.359 y las facultades del Banco Central para abrir estos sumarios y elevar los casos al fuero penal están dadas en el mismo DNU publicado el 1° de septiembre.

Por el momento el Banco Central no confirmó la cantidad de personas o entidades que fueron alcanzadas en esta primera etapa.

