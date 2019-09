Preocupación mercantil: septiembre cierra con fuerte nivel negativo en ventas

Varios comerciantes de la ciudad definieron a septiembre como un “mes austero” dado que, una vez más, el balance de ventas está cerrando con niveles muy bajos.

Incluso, algunos mercantiles aseguran que el declive del consumo fue mayor, en medio de la incertidumbre financiera que dejó la última devaluación de agosto y el escenario económico complejo, por la aceleración de la inflación (que este mes rondaría entre el 5% y el 6% según analistas) y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“Este mes fue desastroso, se nota cuando mirás la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar. El dinero no alcanza. En nuestro local, las ventas bajaron muchísimo y, nuevamente llegamos a la conclusión de que los emprendedores somos los que siempre tenemos que soportar la carga impositiva y las fallas de las políticas económicas”, expresó a El Litoral Jeremías desde una joyería.

Desde una tienda de indumentaria, Juanita comentó a este medio que “tratamos de mantener los precios pero las ventas no se mueven así que tenemos que remarla el doble para llegar a fin de mes. Estamos muy preocupados porque a pesar de todo, debemos seguir pagando el alquiler que sube, al igual que los servicios”.

Pese a que el programa “Ahora 12” todos los días activó las compras en junio y julio, los comerciantes expresaron que en los últimos dos meses el gasto se concentra en lo indispensable y necesario.

De hecho, las casas de electrodomésticos tienen muy poco movimiento y, el gerente de una firma, señaló meses atrás que “últimamente los clientes llegan porque les dejó de funcionar la heladera o necesitan un nuevo lavarropa”.

Por otra parte, Martina desde una casa de ropa de niño, al ser consultada por el “Ahora 12”, mencionó que “las cuotas sin interés ayudan mucho en la decisión final de compra, sobre todo en las dos primeras semanas. Pero, en general las familias analizan mucho antes de llevarse algo. La mayoría sólo viene en busca de lo que necesita o porque quiere hacer un regalito a un recién nacido”, señaló Martina desde una casa de ropa de niños. En esa misma línea desde una zapatería, Julián dijo: “Las primeras semanas tuvimos un lindo movimiento, pero la segunda quincena fue muy calma”.

El plus remunerativo que recibieron los estatales en este mes y el aumento trimestral que percibieron los jubilados y pensionados, podrían ser los factores que activaron el consumo durante las primeras dos semanas de septiembre. Sin embargo, la mayoría de los encargados de las tiendas (ubicadas en el centro) aseguran que el balance final arroja números muy bajos en relación a otros años e incluso a meses como junio.

Mientras tanto, si bien las expectativas no son positivas para los próximos meses, algunos comercios comenzaron a prepararse para el Día de la Madre.

Una fecha clave para el sector y que llegará antes de las elecciones presidenciales; a diferencia de lo que ocurrió con el Día del Niño, cuando las ventas se vieron eclipsadas por la devaluación ocurrida tras las Paso.