SUPERBIKE

JORNADA DE

CLASIFICACION

EN RIO CUARTO

La sexta fecha del campeonato 2019 del Superbike Argentino tendrá hoy su primer día de actividad en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.

Será el tiempo de entrenamientos (dos tandas) y clasificación.

En el Super Sport 600 estará el correntino Emanuel Aguilar, quien seguirá con la moto que comenzó el torneo dado que la Yamaha R6 recién estará disponible para la fecha que se correrá en Buenos Aires.

Mientras que en la categoría Junior Cup se presentará el santotomeño Julián Nacimento.

BASQUETBOL

SEXTA FECHA DEL TORNEO PROVINCIAL

La sexta fecha del torneo Provincial de Clubes de básquetbol, primera división, se disputará durante el fin de semana. Hoy habrá dos encuentros y el restante se jugará mañana.

El programa que dio a conocer la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc) es el siguiente:

Hoy: 20.00 Amad vs. Foot Ball y Barraca vs. Juventus.

Mañana: 21.00 Sportiva Esquinense vs. Colón.

Cumplidas cinco fechas, las posiciones están así: Barraca (4-1) 9 puntos, Sportiva (3-1) y El Porvenir (2-3) 7, Juventus (2-2) y Amad (2-2) 6, Colón (1-3) y Foot Ball (1-3) 5.

FUTBOLL

REVANCHAS DE LOS OCTAVOS DE FINAL CATEGORIA SUB-17

En diferentes ciudades se jugarán hoy los encuentros revanchas de los octavos de final del Torneo Provincial de fútbol, categoría 2002.

Los cruces serán los siguientes: Defensores (1) - Sportivo Corrientes (2), Berón de Astrada (1) - Juventud Unida (1), Victoria (1) - Atlético Mercedes (0), Huracán de Goya (2) - La Academia (1), Villa Rivadavia (0) - Parque de la Independencia (0), Ferro/Pumita (0) - Carlos Gallini (2), Sarmiento (1) - Yacyretá (0) y Atlético Virasoro 0 - Guaviraví (0).