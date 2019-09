Rusia pide que no revelen diálogos

El Kremlin comunicó ayer que espera que Washington no revele detalles confidenciales de las conversaciones telefónicas sostenidas entre los mandatarios de ambos países.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, intentan evitar así un zimbronazo del escándalo que atraviesa Washington por el juicio político derivado de diálogos con otro mandatario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo el comentario tras ser consultado respecto a la difusión por parte de la Casa Blanca de una transcripción de la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y su par de Ucrania, Vladimir Zelenski, que desencadenó una tormenta política en Estados Unidos. Peskov afirmó que no es una práctica diplomática normal dar a conocer detalles confidenciales de tales llamadas y destacó que espera que las deterioradas relaciones con Washington no condujeran a una situación similar respecto a Rusia. “Los asuntos relacionados con conversaciones entre jefes de Estado generalmente son secretos según la práctica internacional”, afirmó.