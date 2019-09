Le bajan la pena a un ex líder de la barra de River y lo salvaron ir a la cárcel

La Cámara Nacional de Casación Penal le bajó la pena al sindicado ex líder de una de las facciones de la barra brava de River Plate, Adrián Rousseau, quien había sido condenado en 2015 por la denominada "Batalla del Playón" y con esta decisión seguirá en libertad, informaron hoy fuentes judiciales.



La decisión, por mayoría, fue adoptada por la sala III del tribunal de alzada compuesta por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Marío Magariños, según informó la web Fiscales.



En su fallo, la Cámara confirmó la condena que el 16 de diciembre de 2015 le había fijado a Rousseau (44) el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 por el delito de "lesiones graves cometidas en agresión, en ocasión de celebrarse un espectáculo deportivo" y la inhabilitación perpetua para concurrir a la cancha de River.



Sin embargo, el tribunal redujo la pena que le otorgó el TOC 15, de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, a tres años de prisión en suspenso.



A raíz de esta decisión, Rousseau seguirá en libertad pese a haber sido condenado, ya que el TOC 15 no había ordenado su arresto hasta tanto no quedara firme su sentencia.



En su resolución, el juez Jantus sostuvo que el hecho por el que se condenó a Rousseau, "lejos de constituir una trifulca ocasional en el seno de la parcialidad de un equipo de fútbol", se trató de "una sangrienta escalada de violencia que tuvo lugar en el círculo de poder de la hinchada del Club Atlético River Plate y fue precedente directo de su punto culminante, constituido por el ataque armado perpetrado el 7 de agosto 2007 en perjuicio de Gonzalo Acro, quien falleció días después".



Sin embargo, Jantus en su voto -al que adhirió Huarte Petite- justificó la decisión de reducir la pena de Rousseau en que "la excesiva duración del proceso es una circunstancia atenuante que debe ser tenida en cuenta al momento de determinar la sanción"



"Por razones de prevención especial no resulta razonable aplicar después de tanto tiempo desde la producción de los hechos una pena de efectivo cumplimiento, resultando suficiente disponer de una que permita que el encausado pueda continuar la buena evolución que ha demostrado hasta el presente", concluyeron ambos jueces.



El hecho ventilado en el juicio se registró el 6 de mayo de 2007, al término del partido entre River e Independiente, cuando un grupo liderado por Rousseau se enfrentó con armas blancas y a los tiros con una facción de la barra denominada "Los de Palermo", encabezada por los hermanos Schlenker.



Según la investigación, en el primer grupo se encontraba Acro y en el segundo habrían estado "Rocky" Raposo y Aguirre.



De acuerdo a la investigación, los agresores estaban vestidos con prendas de color negro y con sus caras tapadas por pasamontañas, y habían llegado al estadio a pie luego de estacionar sus vehículos en Ciudad Universitaria.



Durante la pesquisa, los investigadores secuestraron en la casa de Rousseau un cuchillo tipo "Tramontina" con restos de sangre.