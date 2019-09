Los Pumas vencieron a Tonga, pero no disiparon dudas sobre su futuro

Los Pumas, le ganaron hoy a Tonga por 28 a 12, en un partido del Grupo C de la IX Copa del Mundo en Japón, y siguen con chances de clasificarse para los cuartos de final, aunque la actuación del segundo tiempo, sin marcar puntos, ofrece dudas respecto del futuro.



El encuentro se desarrolló en el Hanazono Rugby Stadium de la ciudad de Osaka, y ahora Los Pumas, que cortaron una racha de 10 derrotas seguidas, se jugarán la clasificación ante el poderoso Inglaterra el sábado próximo en Tokio, desde las 5 de la Argentina.



Los Pumas, con Mario Ledesma como entrenador, sumó los 28 puntos en los primeros 40 minutos con tres tries de Julián Montoya y uno de Santiago Carreras, todos convertidos por Benjamín Urdapilleta, mientras que para los isleños Telusa Veainu sumó dos tries y Sonatane Takulua una conversión.



Con este resultado el líder del Grupo C es Inglaterra con 10 unidades (2 juegos), seguido por Argentina con 6 (2), Francia 5 (1), Estados Unidos 0 (1) y Tonga 0 (2).



Y los Pumas volvieron a ganar después de 379 días, tras aquella victoria ante Australia en Gold Coast por el Rugby Champioship, y el triunfo llegó en la Copa del mundo ante los fuertes, desde el punto de vista físico, tonganos.



Argentina ganó el compromiso en los primeros 40 minutos con los forwards como bandera y el hooker Montoya como figura sumando tres tries con la vieja fórmula del line-maul, esta vez decorada con acierto por la efectiva patada de Urdapilleta que no desperdició chances como lo hizo Nicolás Sánchez en el partido anterior ante Francia.



El dominio argentino se cristalizó en el marcador tras una gran corrida de Carreras, luego de un falla de los isleños en el ofensiva y una pérdida de balón de Melietoa Hingano, estableciendo un 28-0 y una promesa goleada que no se concretó.



Argentina justificaba el resultado, ya con el punto bonus ofensivo logrado, a partir de un acertado desempeño en las formaciones fijas y con una defensa que tackleó mejor que ante Francia, sin ser notable, y no tuvo desatenciones.



En el segundo tiempo el nivel de Los Pumas fue otro, el partido se jugó en el terreno deseado por Tonga, con una gran porfía física y desorden, defendiendo al filo del reglamento.



Ledesma rápidamente cambió a cuatro integrantes del pack y Sánchez ingresó por Urdapilleta, pero pese al bajón Argentina tuvo sus chances de ampliar el marcador pero el TMO anuló un try de Tomás Cubelli, luego reemplazado por Felipe Ezcurra.



Argentina tuvo un 53 por ciento de posesión contra un 47 de Tonga aunque en en tramo final descendió a 31-69, y un dominio territorial de 61-39, aunque en los minutos finales con la presión de los isleños llegó a 29-71.



Samoa estuvo muy cerca de sumar otro try con un line a cinco metros del ingoal argentino pero por suerte Guido Petti recuperó el balón y abortó esa chances.



Los Pumas sumaron 373 metros con el balón en su poder contra 217,ganaron cinco mauls, contra siete y 76 rucks contra 62, alcanzaron un 73 (74-102) por ciento en efectividad en los tackles contra el 95 (122-129) de los tonganos.



Argentina cumplió con el objetivo y ganó sigue en carrera en busca del pase a cuartos de final tras la dolorosa caída ante Francia.



El primer tiempo dejó un sabor agradable en la boca, pero los realizado en los 40 finales dejo dudas, demasiados interrogantes y ninguna certeza de que este equipo pueda dar el gran golpe y vencer a Inglaterra, algo que se sabrá dentro de una semana.