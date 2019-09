Boca igualó con Newell’s y dejó en suspenso la cima de las posiciones

Boca Juniors, único líder de la Superliga Argentina de Fútbol, igualó anoche como local con Newell’s, 1 a 1, en partido válido por la octava fecha.

El empate, que significó el final del invicto del arquero de Boca, Esteban Andrada (fueron 864 minutos sin recibir goles en el certamen local, 1.128 si se suman todos los torneos), puede dejar al Xeneize, que tiene 18 unidades, sin la punta: Talleres de Córdoba, que hoy visitará a Independiente, lo sigue a dos (16).

El gol del equipo de Gustavo Alfaro, que preservó a varios titulares para el superclásico del martes ante River por la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América, fue obra de Carlos Izquierdoz, a los 28 minutos de la etapa inicial.

Lo empató Cristian Insaurralde a los 35 minutos del complemento para Newell’s, que llegó a 14 puntos, sigue expectante y de a poco se va alejando de la zona roja de los promedios.

En el primer tiempo prevaleció la lucha sobre el juego, sobre todo porque Newell’s salió a pelearle el mediocampo a los de Alfaro. Pero el visitante cumplió sólo la mitad del plan: logró repartir el dominio, pero no tuvo claridad para llegar hasta el arco de Andrada.

Boca recién pudo salir de la telaraña a los 30 minutos, y le alcanzó para ponerse en ventaja. De un córner cedido por Aguerre tras un tiro de Zárate llegó el gol, cuando Izquierdoz le ganó en el salto a Lema, conectó un centro del propio Zárate y estableció el 1 a 0.

Antes del descanso, Newell's tuvo una clara ocasión para empatar, pero Maxi Rodríguez, que había logrado filtrarse en la defensa local y entrar solo al área, definió mal.

El segundo tiempo mantuvo las características y aunque Boca no jugó bien, iba dejando la sensación de que tenía todo bajo control. Sobre todo con el ingreso de Carlos Tevez, que con destellos de su jerarquía generó dos chances para aumentar la ventaja.

Sin embargo, cuando parecía que el Xeneize se llevaba los tres puntos y Andrada iba camino a romper el récord de imbatibilidad, Newell's se lo empató: Insaurralde, en su primera intervención, puso la cabeza para el 1 a 1 final. Fue un premio para los aciertos de Frank Kudelka (luego expulsado) en los cambios introducidos.

El empate, más allá de una jugada polémica en el final con un gol anulado a Hurtado, terminó siendo justo en el marco de un partido deslucido, trabado, en el que Boca se mantuvo puntero (aunque no jugó como tal, más allá de la actitud de siempre) y su gente terminó cantando con el corazón ya metido en lo que viene.

En la próxima jornada, la novena de la Superliga, Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el domingo 6 de octubre desde las 20. Antes, lo dicho: el martes 1 visitará en el superclásico a River Plate por las semifinales de la Libertadores.

Para Newell’s, el próximo compromiso por el torneo local será en Rosario, el viernes 4 desde las 19, cuando reciba a Banfield.