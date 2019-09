Boca Unidos quiere replicar en su casa el triunfo de Sunchales

Boca Unidos buscará volver a sumar de a tres puntos en el torneo Federal A cuando reciba hoy a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El partido, correspondiente a la quinta fecha de la zona A del certamen, se jugará desde las 16.30 en el estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto, y contará con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.

El equipo correntino viene de conseguir el primer triunfo en el campeonato al ganarle al Bicho Verde por 2 a 0, luego del debut con empate en Resistencia ante For Ever en dos goles, y la igualdad de local 0 a 0 ante Crucero del Norte.

La victoria en tierras santafesinas dejó, sin embargo, un soldado herido. El arquero José Aquino sufrió traumatismo de cráneo, con pérdida momentánea del conocimiento, y si bien evolucionó favorablemente, no entrenó en la semana debido a que los médicos recomendaron reposo.

El lugar del arquero paraguayo será ocupado por Christian Martínez, quien jugó a préstamo el torneo Regional Federal Amateur de principio de año con Cambá Cuá, y reemplazó a Aquino cuando este debió retirarse del campo de juego en el segundo tiempo del partido disputado hace siete días en Sunchales.

La variante obligada será la única que introducirá para esta tarde el técnico, Daniel Teglia que, de acuerdo con las prácticas de fútbol realizadas en la semana, le ratificó la confianza a los restantes jugadores de campo.

Hay que recordar que el delantero Cristian Núñez no está a disposición del DT, ya que aún debe dos fechas de suspensión por la expulsión frente al Colectivero. El reemplazante del chaqueño, goleador histórico del equipo en la era profesional, José Vizcarra, fue precisamente el que abrió el camino del triunfo frenando la marcha de Unión. La restante conquista, que aseguró el triunfo, fue obra de Martín Fabro.

Teniendo en cuenta el antecedente frente a Crucero del Norte, el equipo aurirrojo deberá hacerse de paciencia manteniendo la tenencia de la pelota y buscar variantes ofensivas o resquicios en la defensa para sorprender a su rival y contar con ocasiones claras para desequilibrar.

Enfrente estará un equipo que viene con el ánimo en alza (goleó a Douglas Haig 3-0), con jugadores de buena pegada como Francia, debiendo tener especial cuidado en las jugadas con pelota parada, vía aérea.