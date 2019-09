Juicio político: el Congreso de EE. UU. ordena que se entregue documentación

Tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ordenaron ayer al secretario de Estado, Mike Pompeo, que entregue los documentos relacionados a la llamada del presidente Donald Trump con su par ucraniano, Vladimir Zelenski, mientras la oposición demócrata reúne pruebas con vistas a abrir un juicio político contra mandatario, que a su vez se quejó por Twitter de ser objeto de “acoso”.

El objetivo es establecer si se puso en peligro la seguridad nacional al presionar al país europeo para que investigue al principal candidato del partido demócrata opositor, Joe Biden, y de esa manera interferir en las elecciones del 2020.

Los comités también citaron a declarar a cinco funcionarios del Departamento de Estado con conocimiento de los hechos que se investigan, según notificaron en un comunicado conjunto citado por la agencia de noticias EFE.

Entre los citados figura la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania Marie Yovanovitch, que declarará el 2 de octubre; el ex enviado, dimitido ayer, especial para Ucrania Kurt Volke; y el embajador de Trump ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, el 10 de octubre.

Se trata de las primeras citaciones emitidas por los comités que desde el martes investigan los contactos entre Trump y Kiev para poner en marcha un juicio político, un movimiento ordenado por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi. En el epicentro del terremoto político se encuentra la llamada del 25 de julio en la que Trump pidió a Zelenski, que investigase al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su familia por presunta corrupción en Ucrania.