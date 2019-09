Docentes retomaron la mesa de gestión y prevén dar forma al nomenclador

Representantes de cinco sindicatos docentes se reunieron el martes en el Ministerio de Educación con autoridades de dicha cartera, en el marco de la mesa de gestión. En dicho espacio de negociación, las partes avanzaron con los detalles del nomenclador docente, cuya herramienta esperan culminar, al menos en los acuerdos de los aspectos técnicos, antes de fin de año.

“Estamos trabajando el nomenclador, de terminar esa ley de sueldos, con su correspondiente decreto reglamentario. Necesita algunos ajustes que no están finalizados”, expresó a El Litoral el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea. De los encuentros, además, participan referentes de Amet, UDA, MUD, y Sadop.

“La idea es finalizar este 2019”, sostuvo el dirigente gremial. La herramienta otorgará mayor seguridad jurídica al sector de los trabajadores, ya que allí se plasmarán aspectos técnicos vinculados a su actividad y salarios como ser, por ejemplo, el valor índice, el cual actualmente no está fijo, como así, definir las incompatibilidades, el valor punto de acuerdo con el escalafón, entre otros ítems.

“Esperamos finalizar en 2019 este trabajo para que sirva para más adelante”, indicó el representante sindical. El documento que elaboren, servirá de insumo para el nomenclador, el cual podrá oficiar de guia, cada vez que se contemple un aumento salarial.

El frente gremial docente, a su vez, volverá a reunirse en el transcurso de la semana, debido a que aún no obtuvieron una respuesta concreta respecto del pedido de audiencia con el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini.