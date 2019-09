Se completó la cuarta etapa de los Juegos Correntinos

Más de 550 jóvenes participaron durante el fin de semana de la cuarta etapa de los Juegos Correntinos 2019, clasificatoria a los Nacionales que se disputarán en octubre en Mar del Plata.

La nueva instancia eliminatoria inició el pasado viernes con la apertura a cargo del gobernador Gustavo Valdés y abarcó a las disciplinas: Fútbol Sub 14, Vóleibol Sub 15, Básquetbol U15, y Beach Vóleibol Sub 14.

En vóleibol femenino Capital se consagró campeón, también participaron Goya, San Miguel, Caá Catí, Gobernador Virasoro y Paso de los Libres. En tanto que en vóleibol masculino se coronó Santa Lucía y además compitieron San Miguel, Capital, Yapeyú, Loreto, Paso de los Libres.

Caá Catí se llevó la etapa en beach vóleibol femenino, que también convocó a los equipos de Gobernador Virasoro, Mercedes, Santa Lucía, San Miguel y San Luis del Palmar. En la rama masculina Loreto se coronó campeón, en una etapa de la que también fueron parte Goya, La Cruz, Santa Rosa, San Luis del Palmar y Solari.

Capital se consagró en el fútbol femenino, dejando atrás a Santo Tomé, Saladas, Goya, Mercedes e Ituzaingó. En la rama masculina de fútbol Monte Caseros se adjudicó el campeonato, que no pudieron conseguir Capital, Santa Lucía, Alvear, San Miguel ni Villa Olivari.

Capital aprovechó la localía para salir campeón en el básquetbol masculino, superando a Goya, Saldas, Perugorría, Ituzaingó y Alvear. En la rama femenina campeonaron las goyanas, en una etapa que también convocó a los equipos de Capital, Perugorría, La Cruz e Ituzaingó.

Durante la ceremonia de la cuarta etapa de los Juegos Correntinos el gobernador Gustavo Valdés le expresó a los jóvenes que “ojalá puedan cumplir sus sueños deportivos, hacer amigos, y pasarla bien”.

“A aquellos que lograron clasificar, los deseamos el mayor de los éxitos y que dejen bien representada a Corrientes en Mar del Plata”, enfatizó el titular de Deportes, Jorge Terrile.