“Tenemos que seguir así porque se hizo un buen partido”, se alegró Medina

Antonio Medina fue una pieza de permanente desequilibrio durante el triunfo de Boca Unidos 2 a 1 sobre Sportivo Belgrano de San Francisco por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Federal A. El “Tony” asistió a Martín Fabro en la apertura del marcador y luego marcó por cuenta propia -un golazo- para encaminar a su equipo a la primera victoria como local de la temporada.

“Sentí muchas cosas, fue mi primer gol en esta cancha, estoy muy contento por eso”, subrayó el chaqueño de 34 años que ya lleva dos goles en la actual temporada (el otro fue por Copa Argentina ante Atlético Tucumán).

Al cabo de una jornada productiva, de buenas sensaciones y emociones fuertes, celebró su buen desempeño en el campo de juego. “Estoy muy contento porque trabajé mucho para llegar al nivel que estoy agarrando ahora”, expresó.

Obviamente, la de Medina se trata de una felicidad compartida y colectiva. “Estamos muy contentos por el triunfo porque nosotros queremos ganar todos los partidos de local, la verdad que a lo último no se nos estaba dando, pero por suerte hoy se ganó acá”, agregó.

El chaqueño volvió a la titularidad la fecha pasada cuando Boca Unidos derrotó a Unión de Sunchales 2 a 0 como visitante. Luego de superar una lesión, sumó minutos de juego y con esto se acrecienta su confianza dentro de la cancha. El destacado desempeño de ayer fue un fiel reflejo del buen presente del “Tony”. “Tenemos que seguir así porque se hizo un buen partido, hay que trabajar duro y no relajarnos”, alertó.

La comodidad y soltura con que jugó contra el elenco cordobés en gran medida se debió al buen entendimiento con sus compañeros, ya que “tenemos buenos jugadores, buenos volantes, no sabemos todavía qué le paso a Martín (Fabro, se retiró lastimado), pero él llega siempre, llega al gol. Y no es el único que llega al área”, destacó.

Acerca de los dos goles frente al elenco cordobés, recordó que “en el primero quiero enganchar para adentro para que pase de largo el defensor, pero se me quedó enfrente y tuve que enganchar de nuevo antes de tirar el centro para Martín (Fabro). Y en el segundo enganché para el medio y le pegué al arco, por suerte entró. Ellos casi no llegaron, salvo el penal y algunos tiros de esquina. Me gustó mucho el juego de hoy, lo que sí hay que tratar de no errar goles. Hay que afinar más la puntería”, remarcó.

“Creo que nos empataron en una jugada que para mí no era penal, pero el árbitro cobró penal. Tuvimos que nuevamente salir a buscar el partido y se dio; en esta categoría cuesta ganar los partidos, hay que seguir mejorando”, completó su análisis “Tony”.