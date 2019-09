En River hay optimismo por la recuperación de Nicolás De la Cruz

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, concentra a 21 jugadores, entre ellos, los lesionados Lucas Pratto, Nicolás De la Cruz y Bruno Zuculini quienes serán evaluados para ser tenidos en cuenta mañana en el primer superclásico de la semifinal de la Copa Libertadores.

La evolución del volante uruguayo genera optimismo porque la distensión en el psoas derecho sufrida ante Godoy Cruz por la Copa Argentina no es tan grave.

La capacidad física y de recuperación del volante es rápida y se nota una mejoría luego de poco más de una semana de tareas diferenciadas.

De su alta médica en las próximas horas y de que pueda tener alguna práctica de fútbol depende todo el armado táctico del equipo de Gallardo para enfrentar al de Gustavo Alfaro, ya que hay varios volantes lesionados que no van a ser tenidos en cuenta para el martes en el superclásico de la Libertadores.

Cristian Ferreira, con un esguince de rodilla; Juan Fernando Quintero aún sin fútbol; y Leonardo Ponzio que sigue con tareas diferenciadas, dejan a Gallardo sin alternativas viables para reemplazar a De la Cruz en la zona del mediocampo del equipo.

Por estas razones, en caso de no estar listo De la Cruz, el DT tiene la posibilidad de ubicar al juvenil Julián Álvarez en la banda derecha de la mitad de la cancha, tal como sucedió en el partido ante Vélez, o que juegue de titular Ignacio Scocco en el frente de ataque luego del gran partido que hizo ante Gimnasia, en el triunfo por 2-0 en el Bosque platense.

Por otro lado, tanto Pratto -con una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo- como Zuculini, con una contusión en el recto anterior de la pierna derecha, van a ser exigidos en estas horas para que puedan estar en el banco de suplentes.

De este modo, el equipo titular para enfrentar a Boca en el Monumental en caso que se recupere De la Cruz tiene una sola duda en la zaga central, ya que Gallardo anunció que aún no definió si el acompañante de Lucas Martínez Quarta será Javier Pinola o el chileno Paulo Díaz.

Así, el once del Millonario sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Pinola o Díaz y Milton Casco; De la Cruz, Exequiel Palacios, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.

Además, concentraron en Pilar desde este mediodía Enrique Bologna, Fabricio Angileri, Zuculini, Robert Rojas, Jorge Carrascal, Scocco, Pratto y Alvarez.

Por otro lado, concluyó la venta de entradas y la recaudación final para la primera semifinal de la Copa Libertadores asciende a 2 millones de dólares, tras el cierre de la venta que se produjo para los distintos sistemas de socios que tiene River.

Las localidades tenían precios que iban de los 800 a los 6.000 pesos y por eso la suma final trepó a 120 millones de pesos.

El Monumental fue ampliado y habilitado para el encuentro de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por eso su capacidad exacta es de 70.074 lugares que estarán ocupados en su totalidad por los socios de River, además de los compromisos comerciales del club y de la Conmebol, que compró unas 10.000 ubicaciones.