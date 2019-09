Tarjeteros: le subieron el piso de venta de los tickets y no se incrementará el valor del estacionamiento

Los operadores del estacionamiento medido informaron a El Litoral que la Comuna dispuso una suba de casi un 50% de la cantidad de tickets que deben cortar mensualmente por lo que ahora se mantienen en estado de alerta y movilización, dado que estiman que no podrán cumplir con las nuevas exigencias que implicará la pérdida del plus del mes actual y que asciende a $3.500.

Y a este panorama desfavorable para el sector, se suma la comunicación informal en forma negativa sobre el pedido de incremento del precio de la hora de estacionamiento que solicitaban que pase de $20 a $30.

Los operadores del estacionamiento medido nuevamente comienzan a sufrir los embates de un trabajo precarizado que hoy los sitúa en un panorama desfavorable dado que en principio desde la Comuna les negaron cualquier posibilidad de incremento del precio de la hora de estacionamiento medido. “Si bien no hubo una comunicación oficial, ya nos avisaron que no se va a incrementar el precio y esto no lo entendemos cuando los estacionamientos privados ya lo hicieron y por la difícil situación económica que atraviesa el país. Con el porcentaje que nosotros obtenemos no podemos hacer nada y ahora estamos peor”.

“Nos comunicaron los nuevos topes de venta de tickets que tenemos que hacer y es una locura, en algunos casos se duplicó la cantidad que ya veníamos manejando e incluso parece imposible cumplir. Además, también nos incrementaron la cantidad de coches que deben estacionar por cuadra”, indicaron a El Litoral desde el sector.

En cuanto a la posibilidad de reclamo ante este nuevo panorama manifestaron que “estamos viendo qué hacemos, porque esos topes de venta ya rigen y los reclamos los tenemos que hacer por escrito a las permisionarias y de ahí a que sean recibidos y contestados, vamos a perder el plus de este mes”.

“Ellos no entienden que la venta está cada vez más baja por la difícil situación económica que nos llevó a pedir una suba de precios, posibilidad que nos negaron y ahora nos suben la cantidad de horas a vender. Estamos viendo cómo encauzar el reclamo si esta situación no se revierte”, advirtieron los trabajadores.

Se debe recordar que estos trabajadores carecen de obra social y seguro laboral.