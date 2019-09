Alberto Fernández sumó el apoyo de intendentes radicales del norte de Córdoba

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, almorzó este lunes en Buenos Aires con 35 jefes comunales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, que llegaron encabezados por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Los radicales díscolos llegaron junto con Zamora a las oficinas que el candidato del FdT tiene sobre la calle México, en el barrio porteño de Monserrat, y desde allí la comitiva cruzó al salón "Garage Argentino", ubicado enfrente, que es el lugar en el que Fernández también recibió antes de las PASO de agosto pasado a gobernadores peronistas e intendentes del PJ bonaerense.

Según informaron a Télam fuentes del encuentro, la mayoría de los intendentes y dirigentes radicales que se entrevistaron hoy durante más de una hora y media con Fernández representan a las localidades del norte de la provincia de Córdoba y se sumaron a la campaña electoral del candidato kirchnerista, para lo cuál cada uno filmó su video de campaña con Fernández, a quién además le pidieron "que los tenga en cuenta en un futuro gobierno".

Entre ellos estuvieron Luis Azar (Tanti), Carmen Pereyra (Villa Dolores), Omar Ferreyra (Villa Giardino), Patricia Cicerone (San Antonio de Arredondo) y Lucas Sánchez (Los Reartes) y el presidente del Consejo Deliberante de Río Ceballos, Martín Rivero, según informó el equipo de campaña del FdT.

El encuentro entre Fernández y los intendentes radicales de Córdoba sucedió un día antes de que el presidente Mauricio Macri llegue a esa provincia para encabezar la marcha del "Sí sede puede", que el sábado pasado tuvo su lanzamiento en las porteñas Barrancas de Belgrano.

Me reuní con 35 jefes comunales radicales del norte de Córdoba, que me dieron su apoyo y me acercaron las problemáticas de sus ciudades.



Trabajando entre todos, más allá de las identidades políticas, es como vamos a mejorarle la vida a la gente y poner a la Argentina de pie. pic.twitter.com/XjrxzVqAHN