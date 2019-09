Jornaleros de la comuna goyana también recibieron una mejora salarial del 18%

Trabajadores jornaleros de la Municipalidad de Goya también recibieron una mejora en sus salarios, que incluye un 18% de aumento y se hará efectivo este viernes.

La subsecretaria de Economía, Ludmila Vargas Viola, destacó que “también para el trabajador por jornales se incrementa el pago por la jornada laboral en un 18%, así es que aumenta el haber básico de las personas que ejerzan tareas por días. Esta suba se empezará a cobrar desde el viernes, estará liquidada con el nuevo importe”.

Además, indicó que “se duplicó la jornada laboral y se ha organizado el tema de las mismas. Se puso una cantidad de horas que una persona puede hacer”, resaltó.

En declaraciones a radio Ciudad, recordó que “hubo un anuncio de incremento al plus del 43% para todos los empleados y funcionarios municipales. Desde el mes de julio, se amplió el plus a todas las categorías salariales, empiezan a cobrar las categorías de planta permanente y contratados”, señaló. También indicó que “se da el incremento que va a tener vigencia hasta diciembre o, como estamos en un contexto volátil, se va pensando día a día. Así, como cada uno en su casa va organizando sus cuentas, en este contexto vamos tratando de acompañar los salarios municipales, pero sin entrar en tensión con las cuentas, sabiendo que los recursos son limitados y se incrementa la totalidad de los gastos y la Municipalidad no puede cortar sus prestaciones básicas”.

Por otro lado, la funcionaria ponderó que los incrementos salariales impactan positivamente en la actividad económica de la ciudad. Sostuvo que “los empleados municipales no vamos a comprar cosas a otro lado, es un consumo que se vuelca al comercio local, eso tiene un efecto multiplicador en el comercio. De hecho, vemos que cuando se abonan sueldos hay un poco más de movimiento; cuando sale el plus, también es un consumo que queda en la localidad”, aseveró.