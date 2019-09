Intimaron a Oyarbide a que justifique su patrimonio

El fiscal federal Jorge Di Lello intimó ayer al ex juez federal Norberto Oyarbide a que justifique su patrimonio en el correr de los próximos 15 días hábiles, en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El fiscal intimó al ex juez, a su ex pareja Claudio Blanco y a un supuesto testaferro, el contador Ariel Roperti, a través de notificaciones que envió a sus respectivos domicilios, según informaron fuentes judiciales.

A fines del año pasado el fiscal Di Lello había elevado al juzgado 12, por entonces comandado por el juez Sergio Torres, un “requerimiento de justificación de gastos” que finalmente no fue respondido por los acusados.

“Esta Fiscalía se encuentra en condiciones de requerir justificación respecto a determinados aspectos del patrimonio del ex juez Norberto Oyarbide, en función de las irregularidades detectadas en su entorno, concretamente en lo referente al crecimiento patrimonial de Claudio Blanco y Ariel Roperti, de quienes se presume se vinculan al ex juez en calidad de testaferros”, había señalado Di Lello en el requerimiento de diciembre de 2018. En la causa en la que se investiga el incremento patrimonial de Oyarbide entre 2010 y 2017, el fiscal Di Lello sostuvo que el ex magistrado lleva una vida de “lujosas características” que se “contraponen con los datos que de momento se recabaron sobre su patrimonio, el cual registra como única fuente de ingresos el sueldo mensual que recibía por desempeñarse” como juez.

La causa se inició por una denuncia presentada por el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, tras una investigación preliminar.

Oyarbide renunció a su cargo en abril del 2016, después de 21 años como juez federal.