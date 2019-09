Regatas y Comunicaciones frente a equipos brasileños por el Interligas

El Torneo Interligas de básquetbol desembarca en Corrientes. Hoy se pondrá en marcha uno de los cuadrangulares clasificatorios con la participación de dos equipos de la provincia: Regatas y Comunicaciones de Mercedes, junto con un par que llegan desde Brasil: Universo Brasilia y Pato Basquete de Paraná.

En la jornada de hoy, el primer cruce en el estadio José Jorge Contte, dará inicio a las 19.15 con Comunicaciones y Pato como protagonistas. Mientras que desde las 21.45 será el turno de Regatas y Universo.

Para Comunicaciones será su debut internacional en apenas dos participaciones en la Liga Nacional. El equipo que conduce técnicamente Ariel Rearte cumplió una gran labor la pasada temporada y eso le valió su presencia en el Interligas.

La gran apuesta de “Comu”, sostuvo el entrenador, fue mantener a los jugadores que el año pasado terminaron cuartos en la fase regular. Es decir, retuvo a Luis Cequeira, Kyle Davis, Selem Safar, José Defelippo, Miguel Gerlero, Novar Gadson, Matías Bortolín y Víctor Leal (U23). En tanto que sumó al base Luciano Guerra (U23), el ala pivote Mariano Fierro y al extranjero Chaz Crawford.

“Llegamos a este torneo con la puesta a punto del equipo encaminada. Vamos fuertes y con el objetivo de ser competitivos, tratar de alcanzar la final para posicionar a Comunicaciones a nivel sudamericano”, sentenció Rearte, que estará por tercer año al frente del equipo mercedeño.

Por su lado, Pato Basquete está jugando el torneo Paranaense como parte de de su preparación para la Liga de Brasil.

Hasta la pasada temporada jugó en la segunda división y, por invitación, accedió a la principal competencia del vecino país.

Las pretensiones no son muy altas. Conformó su plantel con varios jugadores de su ciudad y sumó algunos jugadores experimentados.

En el cierre de la primera jornada estarán Regatas, que vuelve a la competencia internacional, y Universo Brasilia.

El equipo de Lucas Victoriano llega a la cita con un plantel conformado en su mayoría con la base de la pasada temporada y un par de incorporaciones: el base Leandro Vildoza y el alero Martín Fernández. A ellos se suman dos foráneos que también harán su debut en el Fantasma: el alero Brian Williams y el ala pivote Jamie Billie.

Mientras que el resto de la plantilla la completan: Juan P. Corbalán, Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo, Fabián Ramírez Barrios y Javier Saiz. Para este torneo estará ausente Tayavek Gallizi, junto con la selección nacional, y Marco Giordano, recuperándose de dos operaciones de cadera.

“Este torneo llega en un momento que no es el ideal por el desarrollo de la pretemporada, pero nosotros siempre nos proponemos ser competitivos y así encaramos estos juegos”, adelantó Victoriano. Teniendo en cuenta que se deberán jugar tres partidos en tres días consecutivos, “vamos a utilizar una rotación muy amplia, similar a la que mostramos en la liga anterior. Las cargas físicas se irán controlando porque debemos cuidar a nuestros jugadores”, agregó el DT tucumano.

Enfrente estará un equipo como Universo Brasilia, que hace gala de dos jugadores emblemáticos e internacionales, como el base Welington R. Dos Santos (“Nezinho”), de 38 años, y el alero Arthur Luiz Belchor Silva (Arthur), de 37.

Además del alero francés Luc Michel Lombardy, de muy buenos antecedentes, y del pivote Ronald Rodigues Dos Reis (Ronaldo), que con sus 2.11 metros de altura impone respeto.

La competencia internacional se reedita después de 7 años y es una nueva apuesta que realiza la Asociación de Clubes para darle actividad a sus equipos de cara a la próxima temporada de Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Será el primer banco de pruebas para los equipos de Corrientes que mostrarán a sus flamantes incorporaciones, que lentamente se irán acomodando a los diferentes sistemas para una temporada que será larga, en la que el principal objetivo se focaliza en la competencia argentina.

Programa de encuentros

El detalle de partidos que se disputarán en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes por uno de los cuadrangulares del Torneo Interligas es el siguiente:

HOY

19.15 Comunicaciones vs. Pato Basquete (J1).

21.45 Regatas vs. Universo Brasilia (J2).

MAÑANA

19.15 Ganador J1 vs. Perdedor J2.

21.45 Ganador J2 vs. Perdedor J1.

DOMINGO 8

19.00 Cruce entre equipos que no se enfrentaron.

21.30 Cruce entre equipos que no se enfrentaron.

Nota: tanto en la jornada de mañana como en la del domingo, Regatas jugará en el segundo turno.

El ganador del cuadrangular clasificará a la final prevista para el sábado 14 en Brasil frente al vencedor del cuadrangular, que desde anoche lo disputan La Unión de Formosa, Boca Juniors, Basquete Cearense y Baurú de San Pablo.