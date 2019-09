Bloquean otro intento de llamar a elecciones en Reino Unido

La oposición británica acordó bloquear el llamado a elecciones anticipadas reclamado por el primer ministro, Boris Johnson, hasta que el jefe de gobierno consiga retrasar el Brexit, algo que ya anticipó que no piensa hacer: “Preferiría estar muerto en una zanja”.

Johnson, que partiría como favorito en unas eventuales elecciones, necesita el respaldo de los dos tercios de la Cámara de los Comunes, que ya rechazó el pedido en una votación realizada el miércoles pasado.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que sólo darán su apoyo después de que la reina Isabel II firme la ley para evitar el Brexit sin acuerdo.

Dicha ley, que fuerza al gobierno británico a solicitar una prórroga a Bruselas si no se ha conseguido un acuerdo, fue aprobada por la Cámara de los Comunes hace dos días y fue ratificada por la Cámara de los Lores.

Mientras llega a manos de la reina, la oposición continua negociando para torcerle el brazo a Johnson.

Las declaraciones de Corbyn fueron respaldadas por todos los partidos de la oposición, que coincidieron en que no propugnarán elecciones anticipadas.