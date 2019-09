Funcionarios brindaron informe a concejales sobre la situación dominial de las 153 viviendas del Esperanza

Ediles de la oposición y del oficialismo se reunieron ayer en el recinto del Concejo Deliberante con el interventor de la Caja Municipal de Préstamos, David Moulin, y el Subinterventor Juan Carlos Aquino. Durante el encuentro analizaron la situación del proceso de regularización dominial de las 153 viviendas del barrio Esperanza.

“El Municipio ha manifestado su voluntad de empezar a tramitar la titularización de la operación de certificación de las mensuras de la tierra. Tenemos la palabra de funcionarios del Fideicomiso Santa Catalina y de la Caja Municipal de Préstamos”, dijo a El Litoral la concejal peronista, Madgalena Duartes. Semanas atrás, la edil presentó un pedido de informe respecto de la situación de los beneficiarios de dichos planes de viviendas, quienes no contaban con novedades de regularización dominial. No obstante, la edil si bien transmitió tranquilidad porque “los títulos están gestionándose”, consideró primordial contar con la información escrita para su validación técnica.

En total, son 153 las viviendas cuyos pedidos de regularización dominial están en marcha. Los funcionarios explicaron que las casas se construyeron sin mensurar, por lo cual, iniciaron un censo para avanzar con el proceso. De estas, 96 viviendas fueron erigidas por la organización Tupac Amaru, 32 por Mujeres Sin Techo, y 25 se destinarán a municipales.

La construcción de la mayoría de las viviendas finalizaron en 2015. Otras, avanzaron en etapas posteriores y fueron erigidas por las propias familias. En cuanto a las unidades habitacionales para empleados de la Comuna, aún no se adjudicaron.

“Lo más importante es dar la tranquilidad a los vecinos de que se están gestionando los títulos. Ninguna familia va a perder su vivienda”, expresó respecto del compromiso de los funcionarios. La reunión se realizó “para despejar todo tipo de dudas y en relación a ciertos trascendidos malintencionados”, dijo, por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast.