Plan Costero: no hubo inscriptos para la subasta de lotes en el barrio Cambá Cuá

Desde la Administración de Bienes del Estado informaron que no se registraron inscriptos para la subasta de terrenos que se realizará el próximo lunes 16 de septiembre. La preinscripción había cerrado el miércoles y se esperaba que se anoten los interesados en pujar por los predios que se encuentran en el cruce de las calles Hipólito Yrigoyen y Padre Borgatti, en pleno barrio Cambá Cuá.

De esta manera, hay incertidumbre sobre cómo seguirá el proceso que responde a los emprendimientos del Plan Costero; que planea modificar gran parte de la fisonomía ribereña de la ciudad. Habrá que esperar entonces algunas definiciones para saber si habrá una reapertura en la inscripción.

Se trata de tres lotes pertenecientes al ex barrio Militar, en la zona cercana a la residencia oficial del Gobernador. La compulsa tenía como piso el monto de USD 2 millones y luego una suba mínima de esta oferta de USD 40 mil. La superficie total de estos tres lotes es de 2.197 metros cuadrados según estipula el pliego.

Se espera entonces que desde Nación informen en los próximos días cómo seguirán con el proceso administrativo sin haber inscriptos, ya que los bienes inmuebles se encuentran ya a la venta y debería concretarse la subasta el lunes 16 de este mes.

En la descripción brindada en las condiciones de la subasta, explican que los lotes se encuentran cerca de la costanera, a 800 metros del puente General Manuel Belgrano y que forma parte del casco antiguo de la ciudad.

Una vez que se concrete la venta de estos terrenos, la Nación planea seguir con otros lotes que serán utilizados para el proyecto costero que incluye la construcción de edificios y algunos espacios públicos. El ex Regimiento Nº 9, el predio actual de la unidad Penal Nº 1 y la zona del puerto son los otros sectores que el plan estipula como áreas que serán modificadas.