En Corrientes esperan a Alberto el 4 de octubre

De acuerdo a las conversaciones realizadas a nivel nacional, el partido Parte, nave insignia local de Alberto Fernández, estaría en condiciones de realizar un encuentro nacional con todos los referentes a nivel país de este partido en la ciudad capital, en coincidencia con la visita del candidato del Frente de Todos, prevista para el 4 de octubre.

Según el referente correntino, Fernando Rodríguez, “esperan la llegada del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. La primera fecha tentativa sería el 4 de octubre, aún resta ultimar detalles”.

“Sabemos que el equipo técnico que acompaña al candidato estará el 4 de octubre en Resistencia y luego vendrán a reunirse con los dirigentes correntinos. No se descarta que ese día también Alberto venga a esta ciudad, pero aún no está confirmado”, aseguraron.

El referente del partido Parte por Capital, Marcelo Romano, agregó: “Están avanzadas las conversaciones con los referentes de diversas provincias como ser Santa Cruz, Chaco, Misiones, Córdoba, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Salta Jujuy y Catamarca, así como también con organizaciones sindicales y sociales, sólo es cuestión de tener en claro la fecha”.

Rodríguez también adelantó que “Alberto Fernández tiene una agenda prevista de reunirse con sectores empresariales para tener una clara visión y versión precisa de la situación del comercio, la industria, la producción y el trabajo de esta provincia. También habrá un encuentro con representantes profesionales, sociales y políticos. Además con el sector productivo rural en sus diferentes escalas, desde la agricultura familiar a la producción sistematizada. Y en ese marco, de acuerdo a los tiempos, se organizará este gran encuentro nacional de partido Parte”.

Génesis

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene en Corrientes a un grupo de personas que trabaja para fortalecer el partido Parte, herramienta que fundó a nivel nacional y que conforma la alianza con el Frente de Todos.

El ex precandidato a legislador nacional, Fernando Rodríguez, es quien comanda el trabajo como presidente del partido Parte Corrientes, que continúa enfocado en sumar adhesiones de todos aquellos que quieran ser parte. En breve inaugurarán un local donde funcionará el comando de campaña.

“Estamos afrontando una tarea a la que le asignamos importancia, no sólo nosotros sino el propio Alberto Fernández, que es la construcción de una fuerza que le sea monolíticamente una respuesta a las necesidades de su gestión y por el momento a las necesidades electorales”, confió Rodríguez.

Al dirigente lo acompañan Marcelo Romano, como referente en Capital, es un militante que ahora trabaja en la tarea de reunir fiscales y coordinar acciones con el resto de los partidos del frente, que lleva como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández.

“La gente ve esperanzadamente que Alberto y Cristina sean quienes probablemente rescaten al país de esta crisis a la que lo han sumido fuerzas perversas y de la antipatria”, dijo Rodríguez.

Los acompañan en esta nueva apuesta en política partidaria, el ex diputado provincial Hugo Vallejos y gerente de Empleo en Corrientes.

Aseguran que mantienen contactos con el grupo Callao, que es la dirección política de la campaña de Fernández y tiene como referente a Santiago Cafiero, nieto del exgobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero e hijo de Juan Pablo y con el Instituto Patria

“Desde hace unos cinco años que estamos bregando para que sea una constitución legal y legítima conforme a la ley de partidos políticos. Ya ha obtenido, por tener ocho distritos personería distrital, personería de partido nacional que como tal ha conformado la alianza Frente de Todos y aquí en Corrientes aún no teníamos la personería jurídica”, explicaron.

“Pero ahora no dudamos de que va a ser un verdadero tsunami de adhesiones y afiliaciones a nuestro partido”, dijo Rodríguez.

El dirigente afirmó que mantuvo reuniones con gremios, algunos empresarios y organizaciones sociales durante la última semana y que también lo hará con intendentes.

Señaló que en el interior, cuentan con la adhesión de más de 30 municipios y se siguen sumando, allí también buscarán inaugurar comandos de campaña en lo próximo.