Uber comienza a funcionar en Córdoba y el municipio advierte que secuestrará los autos

El gerente de Uber en Argentina, Felipe Fernández Aramburu, adelantó que a partir de las 16 horas se activará el servicio, al sostener que "los cordobeses van a tener esta alternativa para trabajar y movilizarse en la ciudad".

"Córdoba se suma así a las más de 700 ciudades en todo el mundo que brindan a sus ciudadanos y visitantes una nueva alternativa de movilidad", añadió el directivo a Cadena 3 y afirmó que 143 mil cordobeses ya descargaron la aplicación que ofrece transporte en vehículos en la ciudad, y resaltó que "hay más de 18.500 postulantes para trabajar como conductores".

Al tomar conocimiento del anuncio de Uber, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Pablo Farías, advirtió que el servicio no está autorizado por ordenanza, por lo tanto es "ilegal", y avisó que "van a ser motivo de secuestro" las unidades que sean interceptadas en los controles de tránsito.

Asimismo, el funcionario anticipó que evaluarán recurrir a la Justicia si esta tarde habilitan ese servicio, con el fin de "resguardar el sistema legal de transporte" urbano que funciona en la capital mediterránea.

El gerente de Uber en Argentina dijo al respecto que "la regulación para nosotros es importantísima, queremos que se dé. Pero tampoco puede ser un freno al interés de las personas, que es muy importante en Córdoba", y que si bien el servicio de Uber no forma parte de las ordenanzas "eso no significa que no exista un marco legal en el Código Civil y Comercial".

Mientras tanto, los propietarios de taxis y remises iniciaron a media mañana un plan de protestas por tiempo indeterminado en rechazo al servicio de Uber.